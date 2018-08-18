за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:39
за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
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