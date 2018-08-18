за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:39
за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оренда буде потихоньку рости, якщо ситуація на фронті не зміниться, але на рівень 2021 ще рік ми не вийдем, ціна первинки в гривні буде стояти, а вторинки - мінус 40-50 в доларах, особливо це стосуватиметься еліт та бізнес сегменту - мені важко уявити хто зараз може викласти умовні 100 тис баксів за житло в Києві
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:31
Хіба "стояча" первинка У ГРИВНІ - це не падіння на тих же 40-50% при курсі доллара 37 гривень? І що буде із забудовниками, коли СТОЯТИ вона буде довгими місяцями, а у їхніх відділах продажу будуть "миші вішатися"?
P S За 100 тис баксів куплю квартиру в Тетрісі із плінтусами скритого монтажу та італійськими шторами.
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