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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9894989598969897

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:39

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:будет падение в долларах США и потом ракета?

Или сразу 200%-300% с ракетой?

уже.
то что в апреле сдавалось за 6-7т сегодня стоит 10-12
а то что за комуналку то 7-8
считай сам рост

за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оренда буде потихоньку рости, якщо ситуація на фронті не зміниться, але на рівень 2021 ще рік ми не вийдем, ціна первинки в гривні буде стояти, а вторинки - мінус 40-50 в доларах, особливо це стосуватиметься еліт та бізнес сегменту - мені важко уявити хто зараз може викласти умовні 100 тис баксів за житло в Києві
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:31

  cherchiltank написав:Оренда буде потихоньку рости, якщо ситуація на фронті не зміниться, але на рівень 2021 ще рік ми не вийдем, ціна первинки в гривні буде стояти, а вторинки - мінус 40-50 в доларах, особливо це стосуватиметься еліт та бізнес сегменту - мені важко уявити хто зараз може викласти умовні 100 тис баксів за житло в Києві

Хіба "стояча" первинка У ГРИВНІ - це не падіння на тих же 40-50% при курсі доллара 37 гривень? І що буде із забудовниками, коли СТОЯТИ вона буде довгими місяцями, а у їхніх відділах продажу будуть "миші вішатися"?

P S За 100 тис баксів куплю квартиру в Тетрісі із плінтусами скритого монтажу та італійськими шторами.
roberto dark
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