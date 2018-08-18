за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
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Додано: Вів 31 тра, 2022 18:39
за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оренда буде потихоньку рости, якщо ситуація на фронті не зміниться, але на рівень 2021 ще рік ми не вийдем, ціна первинки в гривні буде стояти, а вторинки - мінус 40-50 в доларах, особливо це стосуватиметься еліт та бізнес сегменту - мені важко уявити хто зараз може викласти умовні 100 тис баксів за житло в Києві
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
Додано: Сер 01 чер, 2022 08:31
Хіба "стояча" первинка У ГРИВНІ - це не падіння на тих же 40-50% при курсі доллара 37 гривень? І що буде із забудовниками, коли СТОЯТИ вона буде довгими місяцями, а у їхніх відділах продажу будуть "миші вішатися"?
P S За 100 тис баксів куплю квартиру в Тетрісі із плінтусами скритого монтажу та італійськими шторами.
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:09
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:10
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:15
То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я. С периодом в неделю и в одно и то же время, около 22.00 был в квартире с видом на большую стоянку, и если еще1,5 недели если было около 20% то хорошо, вчера смотрю уже процентов 50 и выше. У самого в районе машин пипец, многие люди с деньгами приехали, видно по автопарку, при осаде передвигались в основном машины среднего и низшего ценового сегмента, а сейчас уже повыезжали (поприезжали) много орогостоящих авто, как в довоенное время. Так даже при таком дефиците бенза я сегодня наблюдал пробку на южном до Позняков.
По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
Востаннє редагувалось hume в Сер 01 чер, 2022 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:21
Это, это пока. Вспомните 2014 когда все летело под откос, а застройщики переписывали цены в уе. Каюсь, при курсе 14 начал покупки делать, и то пришлось брать у одного сговорчивого застройщика, остальные носом крутили. А потом ногой дверь даже к кану. Посмотрим насколько их хватит на сегодня.
Начнут продавать вторичка ещё те, кто не планирует приезжать, но скован в финансах. А, как оказалось, повиснуть на шее у европейцев желающих овердофига
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