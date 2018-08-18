Додано: Сер 01 чер, 2022 11:15

Ромасик написав: vladimir07 это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь? это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь?

То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я. С периодом в неделю и в одно и то же время, около 22.00 был в квартире с видом на большую стоянку, и если еще1,5 недели если было около 20% то хорошо, вчера смотрю уже процентов 50 и выше. У самого в районе машин пипец, многие люди с деньгами приехали, видно по автопарку, при осаде передвигались в основном машины среднего и низшего ценового сегмента, а сейчас уже повыезжали (поприезжали) много орогостоящих авто, как в довоенное время. Так даже при таком дефиците бенза я сегодня наблюдал пробку на южном до Позняков.По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.