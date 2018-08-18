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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:56
Олежан написав: striped написав:
А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
не будет никакого подорожания газа до конца войны
Да и война закончится через 2-3 недели. Веруйте и вам воздастся.
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striped
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:07
striped написав: Олежан написав: striped написав:
А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
не будет никакого подорожания газа до конца войны
Да и война закончится через 2-3 недели. Веруйте и вам воздастся.
Через 2 міс.
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roberto dark
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:09
striped написав: Олежан написав: striped написав:
А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
не будет никакого подорожания газа до конца войны
Да и война закончится через 2-3 недели. Веруйте и вам воздастся.
мы добываем свой газ. и с уменьшением территории и населения его нам вполне хватит
поэтому цену мы можем ставить любую
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Олежан
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