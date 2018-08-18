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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9895989698979898

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:56

  Олежан написав:
  striped написав:А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?

не будет никакого подорожания газа до конца войны


Да и война закончится через 2-3 недели. Веруйте и вам воздастся.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:07

  striped написав:
  Олежан написав:
  striped написав:А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?

не будет никакого подорожания газа до конца войны


Да и война закончится через 2-3 недели. Веруйте и вам воздастся.

Через 2 міс. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:09

  striped написав:
  Олежан написав:
  striped написав:А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?

не будет никакого подорожания газа до конца войны


Да и война закончится через 2-3 недели. Веруйте и вам воздастся.

мы добываем свой газ. и с уменьшением территории и населения его нам вполне хватит
поэтому цену мы можем ставить любую
Олежан
 
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