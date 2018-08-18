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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9895989698979898>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:39

  Олежан написав:
  proftpd66 написав:будет падение в долларах США и потом ракета?

Или сразу 200%-300% с ракетой?

уже.
то что в апреле сдавалось за 6-7т сегодня стоит 10-12
а то что за комуналку то 7-8
считай сам рост

за коммуналку только Чабаны сдавались с видом на васильковский аэропорт.
А в Буче, первая сдача, олл инклюзив хотят 6500
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оренда буде потихоньку рости, якщо ситуація на фронті не зміниться, але на рівень 2021 ще рік ми не вийдем, ціна первинки в гривні буде стояти, а вторинки - мінус 40-50 в доларах, особливо це стосуватиметься еліт та бізнес сегменту - мені важко уявити хто зараз може викласти умовні 100 тис баксів за житло в Києві
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А фактор подорожания газа в 4 раза и через него на коммуналку и отопление никто из ракетчиков не учитывает? Или пока летом тепло никто не думает про зимние платежки?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:31

  cherchiltank написав:Оренда буде потихоньку рости, якщо ситуація на фронті не зміниться, але на рівень 2021 ще рік ми не вийдем, ціна первинки в гривні буде стояти, а вторинки - мінус 40-50 в доларах, особливо це стосуватиметься еліт та бізнес сегменту - мені важко уявити хто зараз може викласти умовні 100 тис баксів за житло в Києві

Хіба "стояча" первинка У ГРИВНІ - це не падіння на тих же 40-50% при курсі доллара 37 гривень? І що буде із забудовниками, коли СТОЯТИ вона буде довгими місяцями, а у їхніх відділах продажу будуть "миші вішатися"?

P S За 100 тис баксів куплю квартиру в Тетрісі із плінтусами скритого монтажу та італійськими шторами.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:P S За 100 тис баксів куплю квартиру в Тетрісі із плінтусами скритого монтажу та італійськими шторами.


А гроші є?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:10

  Investor_K написав:
  roberto dark написав:P S За 100 тис баксів куплю квартиру в Тетрісі із плінтусами скритого монтажу та італійськими шторами.


А гроші є?

А пропозиція є?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:15

  Ромасик написав:vladimir07 это я понял, но эшелоны понаехов уже должны разрывать телефоны арендодателей. А к сентябрю, уже и цены догонят мартовские хаи Львова - 20К за 1К хрущ, если я не ошибаюсь?

То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я. С периодом в неделю и в одно и то же время, около 22.00 был в квартире с видом на большую стоянку, и если еще1,5 недели если было около 20% то хорошо, вчера смотрю уже процентов 50 и выше. У самого в районе машин пипец, многие люди с деньгами приехали, видно по автопарку, при осаде передвигались в основном машины среднего и низшего ценового сегмента, а сейчас уже повыезжали (поприезжали) много орогостоящих авто, как в довоенное время. Так даже при таком дефиците бенза я сегодня наблюдал пробку на южном до Позняков.

По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
Востаннє редагувалось hume в Сер 01 чер, 2022 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:21

  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Это, это пока. Вспомните 2014 когда все летело под откос, а застройщики переписывали цены в уе. Каюсь, при курсе 14 начал покупки делать, и то пришлось брать у одного сговорчивого застройщика, остальные носом крутили. А потом ногой дверь даже к кану. Посмотрим насколько их хватит на сегодня.

Начнут продавать вторичка ещё те, кто не планирует приезжать, но скован в финансах. А, как оказалось, повиснуть на шее у европейцев желающих овердофига
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро.

Чому? Навіщо орендувати передмістя, коли є достатньо недорогих пропозиції у місті?
Vlad442
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