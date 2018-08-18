RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9895989698979898

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:31

  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Дайте помечтать! Данной ветке уже 13 лет, ждем квартиры па 200...грн/м2
:)
Евгений Н.
 
Повідомлень: 528
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:55

  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Это, это пока. Вспомните 2014 когда все летело под откос, а застройщики переписывали цены в уе. Каюсь, при курсе 14 начал покупки делать, и то пришлось брать у одного сговорчивого застройщика, остальные носом крутили. А потом ногой дверь даже к кану. Посмотрим насколько их хватит на сегодня.

Начнут продавать вторичка ещё те, кто не планирует приезжать, но скован в финансах. А, как оказалось, повиснуть на шее у европейцев желающих овердофига

Да, боюсь что в этот раз падение будет более грандиозным и более затяжным. Хотя сейчас, пока, вообще ничего не понятно. Но 100куе за 47 метров от строителей в Рыбальском больше похоже на фантомную боль чем на цену.
airmax78
 
Повідомлень: 40514
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:57

  hume написав:То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я.

По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.

какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет?
600 уе это сколько % от довоенных?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4591
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  hume написав:То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я.

По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.

какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет?
600 уе это сколько % от довоенных?
І раніше попит був в першу чергу на 1к навіть у сімей навіть з дітьми
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31538
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9895989698979898
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2230, 2231, 2232
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22315 6774613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 13:53
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2163281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34689
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (136)
01.06.2022 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.