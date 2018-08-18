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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:31
airmax78 написав:
Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.
Дайте помечтать! Данной ветке уже 13 лет, ждем квартиры па 200...грн/м2
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Евгений Н.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:55
hume написав: airmax78 написав:
Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.
Это, это пока. Вспомните 2014 когда все летело под откос, а застройщики переписывали цены в уе. Каюсь, при курсе 14 начал покупки делать, и то пришлось брать у одного сговорчивого застройщика, остальные носом крутили. А потом ногой дверь даже к кану. Посмотрим насколько их хватит на сегодня.
Начнут продавать вторичка ещё те, кто не планирует приезжать, но скован в финансах. А, как оказалось, повиснуть на шее у европейцев желающих овердофига
Да, боюсь что в этот раз падение будет более грандиозным и более затяжным. Хотя сейчас, пока, вообще ничего не понятно. Но 100куе за 47 метров от строителей в Рыбальском больше похоже на фантомную боль чем на цену.
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airmax78
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:57
hume написав:
То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я. По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы.
При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет?
600 уе это сколько % от довоенных?
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Ромасик
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Додано: Сер 01 чер, 2022 12:57
Ромасик написав: hume написав:
То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я. По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы.
При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет?
600 уе это сколько % от довоенных?
І раніше попит був в першу чергу на 1к навіть у сімей навіть з дітьми
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Faceless
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:09
Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек.
И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
С детьми в 1к - это нечто.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:21
Ромасик написав:Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек.
И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к. Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.
Інша справа те, що життя - це компроміси. Ну і у кожного суб'єктивне сприйняття комфорту. В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.
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Faceless
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:31
Faceless написав:
Ромасик написав:Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек.
И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к. Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.
Інша справа те, що життя - це компроміси. Ну і у кожного суб'єктивне сприйняття комфорту. В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.
Як має 2-к, на 90 квадратів виглядати?! Жив колись в центрі, в австрійському будинку Трьошка 100кв, свого часу відокремлена від 8 кімнатної квартири. Дві великі кімнати по 25 кв, одна десь 20 м, кухня 14 м, коридор 7, санвузли, невеличкий гардероб решта. Одна кімната була прохідна.
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