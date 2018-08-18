Додано: Сер 01 чер, 2022 14:21

Ромасик написав: Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек.

И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.

Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к. Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.Інша справа те, що життя - це компроміси. Ну і у кожного суб'єктивне сприйняття комфорту. В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.