Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.
Это, это пока. Вспомните 2014 когда все летело под откос, а застройщики переписывали цены в уе. Каюсь, при курсе 14 начал покупки делать, и то пришлось брать у одного сговорчивого застройщика, остальные носом крутили. А потом ногой дверь даже к кану. Посмотрим насколько их хватит на сегодня.
Начнут продавать вторичка ещё те, кто не планирует приезжать, но скован в финансах. А, как оказалось, повиснуть на шее у европейцев желающих овердофига
Да, боюсь что в этот раз падение будет более грандиозным и более затяжным. Хотя сейчас, пока, вообще ничего не понятно. Но 100куе за 47 метров от строителей в Рыбальском больше похоже на фантомную боль чем на цену.
hume написав:То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я.
По большим квартирам звонков мало, практически нет,а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет? 600 уе это сколько % от довоенных?
hume написав:То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я.
По большим квартирам звонков мало, практически нет,а все однушки сданы. При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет? 600 уе это сколько % от довоенных?
І раніше попит був в першу чергу на 1к навіть у сімей навіть з дітьми
Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек. И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
Ромасик написав:Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек. И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к. Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною. Інша справа те, що життя - це компроміси. Ну і у кожного суб'єктивне сприйняття комфорту. В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.
Ромасик написав:Faceless мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек. И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к. Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною. Інша справа те, що життя - це компроміси. Ну і у кожного суб'єктивне сприйняття комфорту. В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.
Як має 2-к, на 90 квадратів виглядати?! Жив колись в центрі, в австрійському будинку Трьошка 100кв, свого часу відокремлена від 8 кімнатної квартири. Дві великі кімнати по 25 кв, одна десь 20 м, кухня 14 м, коридор 7, санвузли, невеличкий гардероб решта. Одна кімната була прохідна.
Bolt написав:Як має 2-к, на 90 квадратів виглядати?! Жив колись в центрі, в австрійському будинку Трьошка 100кв, свого часу відокремлена від 8 кімнатної квартири. Дві великі кімнати по 25 кв, одна десь 20 м, кухня 14 м, коридор 7, санвузли, невеличкий гардероб решта. Одна кімната була прохідна.
Та ті метри насправді непомітно набігають. От взяти дві кімнати 18-20м, кухня тих же 20, два санвузли - вже під 70 набігає. Додати балкон/лоджію (чи дві), гардеробну, хол, коридор - ось і 80-90. Прохідні кімнати давно моветон