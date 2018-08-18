Додано: Сер 01 чер, 2022 17:27

Faceless написав: Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к. Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к.

Faceless написав: Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію. Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.

Faceless написав: В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда. В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.

судя по всему арендаторы Покровского посада решили с теснотой не заморачиваться)при покупке оплата идет за кв.м., поэтому что однушка 42м, что двушка 42м обойдутся примерно одинаково, но двушка выигрывает функционально за счет дополнительной комнаты. А количество жильцов и хлама в квартире все равно одинаковое.Понимаю, что будете рассказывать, что в однушке 42м больше кухня и коридор шире. Но, на этих размазанных площадях дополнительное рабочее место не организуешь. А в кухне и коридоре можно потесниться. Это места, в которых проводишь мало времени и не жизненноважные.Я к чему это все? Я эти два варианта сейчас использую/сравниваю в реальной жизни. И если раньше у меня был акцент на 1к квартире 40-45м., то теперь я понимаю, что кв должна иметь кабинет, пусть маленький, 10м вполне достаточно, но чтобы он был отдельным.там просто эхо раздражает