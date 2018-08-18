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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:27
Faceless написав:
Комфорт так, але оренда - це й компроміси. Люди в оренді (переважна більшість) готові миритися з тіснявою, бо дешевше, навіть якщо мова про малогабаритні 1к.
судя по всему арендаторы Покровского посада решили с теснотой не заморачиваться)
Faceless написав:
Тому тут мова не про 1к 60м2 vs 2к чешка 42-45м2, а 1к 30м2 vs 1к 45-50 м2, але враховуючи локацію.
при покупке оплата идет за кв.м., поэтому что однушка 42м, что двушка 42м обойдутся примерно одинаково, но двушка выигрывает функционально за счет дополнительной комнаты. А количество жильцов и хлама в квартире все равно одинаковое.
Понимаю, что будете рассказывать, что в однушке 42м больше кухня и коридор шире. Но, на этих размазанных площадях дополнительное рабочее место не организуешь. А в кухне и коридоре можно потесниться. Это места, в которых проводишь мало времени и не жизненноважные.
Я к чему это все? Я эти два варианта сейчас использую/сравниваю в реальной жизни. И если раньше у меня был акцент на 1к квартире 40-45м., то теперь я понимаю, что кв должна иметь кабинет, пусть маленький, 10м вполне достаточно, но чтобы он был отдельным.
Faceless написав:
В когось взагалі фобія простору і йому зручніше жити в квартирі розміром з купе поїзда.
там просто эхо раздражает
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Ромасик
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:41
Ромасик написав:
при покупке оплата идет за кв.м., поэтому что однушка 42м, что двушка 42м обойдутся примерно одинаково, но двушка выигрывает функционально за счет дополнительной комнаты. А количество жильцов и хлама в квартире все равно одинаковое.
Купують не набір кв метрів, а цілісний об'єкт з усіма йог оатрибутами. То ж вибір на користь 2к замість 1к зовсім не є очевидним.
Ромасик написав:
А в кухне и коридоре можно потесниться. Это места, в которых проводишь мало времени и не жизненноважные.
Ну, по факту в кухні якраз проводится чимало часу, якщо хтось таки готує і якщо є звичка їсти не на дивані в кімнаті.
Ромасик написав:
Я к чему это все? Я эти два варианта сравниваю в реальной жизни. И если раньше у меня был акцент на 1к квартире 40-45м., то теперь я понимаю, что кв должна иметь кабинет, пусть маленький, 10м вполне достаточно, но чтобы он был отдельным.
Є раціо у ваших словах, але тоді вже краще (з точки зору комфортності) 2к в 60+
Тоді і плюси однушки на 47м, з нормальною кухнею, спальнею, санвузлом, і кабінет буде
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Faceless
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:53
airmax78 написав:
Начнут продавать вторичка ещё те, кто не планирует приезжать, но скован в финансах. А, как оказалось, повиснуть на шее у европейцев желающих овердофига
Да, боюсь что в этот раз падение будет более грандиозным и более затяжным. Хотя сейчас, пока, вообще ничего не понятно. Но 100куе за 47 метров от строителей в Рыбальском больше похоже на фантомную боль чем на цену.[/quote]
макс посмотри личку
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:55
Faceless написав:
кухня тих же 20
Нащо така кухня? 1 раз в місяць котлетки підсмажити і щось в мікрохвильовці розігріти, ні ладно каву ще робти.
А якщо взяти середню вартість в столиці 2 куе метр - то виходить 40 куе за ранішню каву відлистай
.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 17:59
BIGor написав: Faceless написав:
кухня тих же 20
Нащо така кухня? 1 раз в місяць котлетки підсмажити і щось в мікрохвильовці розігріти, ні ладно каву ще робти.
А якщо взяти середню вартість в столиці 2 куе метр - то виходить 40 куе за ранішню каву відлистай
.
Ну, комфорт коштує недешево. Звісно, завжди доводиться чимось поступатися, це нормально
Щоправда, мова зовсім не про каву (для кави навіть кухня не обов'язкова). А кухня-вітальня, де є диван, де не тісно не тільки готувати, а й пообідати/повечеряти сім' єю
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:08
Vlad442 написав: hume написав:
При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро.
Чому? Навіщо орендувати передмістя, коли є достатньо недорогих пропозиції у місті?
Смотрите, или на форумах врут бездумно, либо есть некое дно ниже которой квартира, например под Киевом стоить не может. Например Украинка ушла со второго просмотра за 7500, первые тоже готовы были. Но это город в 30 км, правда по столичке. И есть люди, которые возле Гулливера с почти новым ремонтом снимают за 6500. На Лукьяновке сошлись на 13 кгрн вместо 16500 как было до войны. Это однушка новострой.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:14
BIGor написав: Faceless написав:
кухня тих же 20
Нащо така кухня? 1 раз в місяць котлетки підсмажити і щось в мікрохвильовці розігріти, ні ладно каву ще робти.
А якщо взяти середню вартість в столиці 2 куе метр - то виходить 40 куе за ранішню каву відлистай
.
тут я с айтишником согласен)
домашний кулинарный цех уходит в небытие.
Современные инстасамки мало того, что не готовят, так они еще и доставку заказывают за твой счет
2К за метр - это еще без ремонта, техники, посуды и расходников. Сколько лет нужно простоять у плиты, чтобы это все окупить?
Да, кстати, время стояния я у плиты - это тоже деньги.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:18
Ромасик написав: hume написав:
То, что люди приезжают очевидно уже даже такому пессимисту как я. По большим квартирам звонков мало, практически нет, а все однушки сданы.
При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро. Из последних ушла однуха в Покровском посаде за 600 уе. При сегодняшнем курсе считаю норм. Правда и однухи там по 65-70 метров. Да и комплекс высокого уровня, никак не на 600уе однушка.
какие выводы? заселяются одни холостяки? семей нет?
600 уе это сколько % от довоенных?
Обычно было от 900 до 1000$. А евродвушки по 100 метров как раз стартовали с 1100 до 1700$. Сейчас думаю они же будут от 850 и выше. Знакомая на время опустила двушку на об набережной с1200 до600$. Пока сказано на время войны, но было сказано ещё при курсе 30)))
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:22
Ромасик написав:Faceless
мы когда-то спорили о комфортной площади 1к квартиры. Так вот сейчас со всё более тесным входом удаленки в нашу жизнь, я ощущаю необходимость в нескольких комнатах в квартире для комфортной работы, если в квартире находится 2 и более человек.
И квартиры с мелким дроблением комнат мне видятся очень привлекательными, чем 1к аэродромы по 60м. Для этого хорошо подходят чешки 2к по 42м либо 3к - 60м, поскольку в городе других таких мелких вариантов не найти. И по цене не особо отличаются от 1к.
С детьми в 1к - это нечто.
Не разделяю. Дважды нужна была на две недели одному мне квартира на 2нед. Первый раз брал однуху, второй двушку90 метров. Так вот в варианте с двушкой я на третий день закрыл вход в спальню, разложил диван и был таков, правда зал был объединенный с кухней, метров 50. Кстати однуху орендовал тоже около 50. Кухня и комната по 17, в кухне диван и открытый балкон.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:23
Faceless написав:
А кухня-вітальня, де є диван
, де не тісно не тільки готувати, а й пообідати/повечеряти сім' єю
зачем на кухне диван?
Гости тоже уходят в небытие. Шанованих гостей можно выгулять в специально обустроенных местах и уложить спать в комфортабельной гостиннице.
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Ромасик
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