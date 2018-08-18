RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9897989898999900

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:домашний кулинарный цех уходит в небытие.
Современные инстасамки мало того, что не готовят, так они еще и доставку заказывают за твой счет

Мова зовсім не про стояння біля плити по півдня. Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі, там, де обідати/вечеряти не вдома або замовляти їжу норма не перший десяток років. І уявіть собі, кухня не стала рудиментом розміром в мікрохвильовку та холодильник.

Орієнтуватися на дегенератів, типу тих же інстасамок/блохерів - то взагалі дно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31546
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:37

  hume написав:...двушку90 метров. Так вот в варианте с двушкой я на третий день закрыл вход в спальню, разложил диван и был таков, правда зал был объединенный с кухней, метров 50.

я ничего не понял :mrgreen:
зачем закрыл вход в спальню? С какой стороны? Зачем одному двушка? И диван...
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:40

Тут залишились неадеквати, які не розуміють, що таке війна?

Ціни "вторинки" 2018 року у валюті поділіть вдвічі, отримаєте реальну ціну.
Тільки таки ціни будуть не завтра,а через 3-4 роки.

Ціни Кржн - повільно падають. Далі - ще швидше посиплються.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 чер, 2022 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22759
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:44

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі

та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала :)

Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі

та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала :)

Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31546
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В США абсолют неинтересно. Там свои правила и кроме некоторых крупных мегаполисов люди обычно проживают в своем доме и за сигаретами на авто. А некоторый сегмент квартир в нй нашим хрущам в подмётки не годится
hume
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 27.12.12
Подякував: 917 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:55

  Ромасик написав:
  hume написав:...двушку90 метров. Так вот в варианте с двушкой я на третий день закрыл вход в спальню, разложил диван и был таков, правда зал был объединенный с кухней, метров 50.

я ничего не понял :mrgreen:
зачем закрыл вход в спальню? С какой стороны? Зачем одному двушка? И диван...

Так ты же выше написал, что чем больше, тем лучше и однухи в современных условиях некомильфо. Мне одному не нужна была другая комната поэтому и закрыл, мне оба раза одному комфортно было на 50 метрах. При чем в случае двушки это было фактически студио, но большое. Квартира нужна, чтоб разойтись всем по своим норам и иметь свой приватный угол. В случае с двушкой в кухне гостиной (50м кв) стоял отличный диван с ортопед матрасом 1,6х2. Нах мне куда то ходить ещё. Телек огромный, рабочее место с письменным столом, рядом кухня с полноценным столом.

В другой раз по цене однушки на горького предложили двушку в ближайшем прицентре за те же деньги
hume
 
Повідомлень: 8553
З нами з: 27.12.12
Подякував: 917 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9897989898999900
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2230, 2231, 2232
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22317 6775516
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 14:12
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2163295
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34689
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1238)
01.06.2022 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.