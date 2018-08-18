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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 чер, 2022 18:28
Ромасик написав:
домашний кулинарный цех уходит в небытие.
Современные инстасамки мало того, что не готовят, так они еще и доставку заказывают за твой счет
Мова зовсім не про стояння біля плити по півдня. Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі, там, де обідати/вечеряти не вдома або замовляти їжу норма не перший десяток років. І уявіть собі, кухня не стала рудиментом розміром в мікрохвильовку та холодильник.
Орієнтуватися на дегенератів, типу тих же інстасамок/блохерів - то взагалі дно
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:37
hume написав:
...двушку90 метров. Так вот в варианте с двушкой я на третий день закрыл вход в спальню, разложил диван и был таков, правда зал был объединенный с кухней, метров 50.
я ничего не понял
зачем закрыл вход в спальню? С какой стороны? Зачем одному двушка? И диван...
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Ромасик
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:40
Тут залишились неадеквати, які не розуміють, що таке війна?
Ціни "вторинки" 2018 року у валюті поділіть вдвічі, отримаєте реальну ціну.
Тільки таки ціни будуть не завтра,а через 3-4 роки.
Ціни Кржн - повільно падають. Далі - ще швидше посиплються.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 01 чер, 2022 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:44
Faceless написав:
Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі
та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала
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Ромасик
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:23
Ромасик написав: Faceless написав:
Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі
та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала
Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?
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Faceless
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:50
В США абсолют неинтересно. Там свои правила и кроме некоторых крупных мегаполисов люди обычно проживают в своем доме и за сигаретами на авто. А некоторый сегмент квартир в нй нашим хрущам в подмётки не годится
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hume
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:55
Ромасик написав: hume написав:
...двушку90 метров. Так вот в варианте с двушкой я на третий день закрыл вход в спальню, разложил диван и был таков, правда зал был объединенный с кухней, метров 50.
я ничего не понял
зачем закрыл вход в спальню? С какой стороны? Зачем одному двушка? И диван...
Так ты же выше написал, что чем больше, тем лучше и однухи в современных условиях некомильфо. Мне одному не нужна была другая комната поэтому и закрыл, мне оба раза одному комфортно было на 50 метрах. При чем в случае двушки это было фактически студио, но большое. Квартира нужна, чтоб разойтись всем по своим норам и иметь свой приватный угол. В случае с двушкой в кухне гостиной (50м кв) стоял отличный диван с ортопед матрасом 1,6х2. Нах мне куда то ходить ещё. Телек огромный, рабочее место с письменным столом, рядом кухня с полноценным столом.
В другой раз по цене однушки на горького предложили двушку в ближайшем прицентре за те же деньги
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hume
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Додано: Сер 01 чер, 2022 20:59
hume написав:В США абсолют неинтересно. Там свои правила и кроме некоторых крупных мегаполисов люди обычно проживают в своем доме и за сигаретами на авто. А некоторый сегмент квартир в нй нашим хрущам в подмётки не годится
Це так, є в НЙ кавалірки з унітазом на кухні, бачив
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Faceless
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Додано: Сер 01 чер, 2022 21:49
Faceless Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?
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roberto dark
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Додано: Сер 01 чер, 2022 22:40
roberto dark написав:Faceless Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?
Ймовірно обідві - Оболонь, частково Поділ, значна частина Лівобережжя.
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