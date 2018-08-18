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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9898989999009901

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 04:46

  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.


Максим, боюсь огорчить, но КРЖН уйдет таки в глубокое пике.
И итальянские шторы будут не намного дороже нежели бабушкина тюль.
Сами внимательно проанализируйте ситуацию.
Учитывать старайтесь все факторы, а не только те, которые нравятся.
Война, ее последствия, экономика и последствия для нее от войны, демография (да, да, в который раз! Демография и цены на РН имеют зависимость как-бы кто не хотел это игнорировать). И еще очень очень много чего.
Сейчас произошло событие, в которое никто не хотел верить, хоть в глубине души и понимал, что рано или поздно оно свершится.
Это событие из того ряда как атака гражданскими самолетами башен Всемирного Торгового Центра. Как пандемия. В Украине все поглощены той трагедией, которая уже случилась, а в других странах понимают, что для всей планеты последствия тоже будут. И пока никто не может точно спрогнозировать какими и какого рода будут эти последствия.
Я понимаю, что сейчас в Украине трудно представить, что может быть еще хуже, но поверте, если случится потрасение (еще одно(?)) глобального масштаба как результат войны в Украине, то и для Украины это будет иметь опять-таки последствия.
Сейчас не трудно быть "всепропальщиком", но надеюсь, после стольких лет, что я придерживался своей позиции, ко мне будут чуть снисходительны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 05:31

А что если безумный путин ударит по Йеллоустоун?

"Если рванет Йеллоустон, то это будет катастрофа глобального масштаба. Такие извержения происходят очень редко, ведь Йеллоустон — это не обыкновенный вулкан. Диаметр его кратера составляет 70 километров. В воздух будет выброшено столько пепла, что на всей Земле на 3-5 лет наступит ядерная зима. Начнутся серьезные проблемы с продуктами питания. Вода будет загрязнена кислотными осадками.

Одним словом, это будет очередное вымирание, которые неоднократно происходили ранее. На территории Северной Америки образуется зона радиусом 1000 км, где все будет в реальном смысле уничтожено. Извержение Желтого Камня активизирует тихоокеанские вулканы, огромные цунами накроют страны тихоокеанского бассейна. Пострадают Япония, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Дальневосточное Побережье России.

Облако пепла накроет Землю. Образуется огромная озоновая дыра. Возможно, каждый третий житель Земли не выживет. Когда облако рассеется, начнется парниковый эффект, температуры начнут расти. Это приведет к глобальным изменениям климата.

Вопрос будет стоять не о том, кто станет новым мировым гегемоном, а - как выжить роду человеческому. США полностью не будут стерты с лица планеты, но пострадают капитально. Все другие страны тоже.

Возможно, именно это событие поможет населению сплотиться вокруг единственной цели - выжить."

P.S. Рашке по большому счёту
и третья мировая не нужна. Всего лишь "распечатать" вулкан и США "кирдык" как говориться.
roberto dark
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