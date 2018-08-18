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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9898989999009901>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:44

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі

та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала :)

Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі

та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала :)

Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В США абсолют неинтересно. Там свои правила и кроме некоторых крупных мегаполисов люди обычно проживают в своем доме и за сигаретами на авто. А некоторый сегмент квартир в нй нашим хрущам в подмётки не годится
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:55

  Ромасик написав:
  hume написав:...двушку90 метров. Так вот в варианте с двушкой я на третий день закрыл вход в спальню, разложил диван и был таков, правда зал был объединенный с кухней, метров 50.

я ничего не понял :mrgreen:
зачем закрыл вход в спальню? С какой стороны? Зачем одному двушка? И диван...

Так ты же выше написал, что чем больше, тем лучше и однухи в современных условиях некомильфо. Мне одному не нужна была другая комната поэтому и закрыл, мне оба раза одному комфортно было на 50 метрах. При чем в случае двушки это было фактически студио, но большое. Квартира нужна, чтоб разойтись всем по своим норам и иметь свой приватный угол. В случае с двушкой в кухне гостиной (50м кв) стоял отличный диван с ортопед матрасом 1,6х2. Нах мне куда то ходить ещё. Телек огромный, рабочее место с письменным столом, рядом кухня с полноценным столом.

В другой раз по цене однушки на горького предложили двушку в ближайшем прицентре за те же деньги
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:В США абсолют неинтересно. Там свои правила и кроме некоторых крупных мегаполисов люди обычно проживают в своем доме и за сигаретами на авто. А некоторый сегмент квартир в нй нашим хрущам в подмётки не годится
Це так, є в НЙ кавалірки з унітазом на кухні, бачив :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 21:49

Faceless Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав:Faceless Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?
Ймовірно обідві - Оболонь, частково Поділ, значна частина Лівобережжя.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 04:46

  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.


Максим, боюсь огорчить, но КРЖН уйдет таки в глубокое пике.
И итальянские шторы будут не намного дороже нежели бабушкина тюль.
Сами внимательно проанализируйте ситуацию.
Учитывать старайтесь все факторы, а не только те, которые нравятся.
Война, ее последствия, экономика и последствия для нее от войны, демография (да, да, в который раз! Демография и цены на РН имеют зависимость как-бы кто не хотел это игнорировать). И еще очень очень много чего.
Сейчас произошло событие, в которое никто не хотел верить, хоть в глубине души и понимал, что рано или поздно оно свершится.
Это событие из того ряда как атака гражданскими самолетами башен Всемирного Торгового Центра. Как пандемия. В Украине все поглощены той трагедией, которая уже случилась, а в других странах понимают, что для всей планеты последствия тоже будут. И пока никто не может точно спрогнозировать какими и какого рода будут эти последствия.
Я понимаю, что сейчас в Украине трудно представить, что может быть еще хуже, но поверте, если случится потрасение (еще одно(?)) глобального масштаба как результат войны в Украине, то и для Украины это будет иметь опять-таки последствия.
Сейчас не трудно быть "всепропальщиком", но надеюсь, после стольких лет, что я придерживался своей позиции, ко мне будут чуть снисходительны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:37

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:При этом на сегодня цена пригорода может быть как цена в спальнике возле метро.

Чому? Навіщо орендувати передмістя, коли є достатньо недорогих пропозиції у місті?

Смотрите, или на форумах врут бездумно, либо есть некое дно ниже которой квартира, например под Киевом стоить не может. Например Украинка ушла со второго просмотра за 7500, первые тоже готовы были. Но это город в 30 км, правда по столичке. И есть люди, которые возле Гулливера с почти новым ремонтом снимают за 6500. На Лукьяновке сошлись на 13 кгрн вместо 16500 как было до войны. Это однушка новострой.

Я сталинку 2к возле Гулливера и с хорошим ремонтом готов купить по сумасшедшей нынче цене - 150 аренд от той аренды что хотели да не прошёл номер, вроде 12000. Итого 1.8млн фантиками. Естественно должен быть балкон с видом не на мусорник райончика и окна «залы» не должны быть в стену со слоем плесени в 10см и до той стены от силы метра три, как у нас на Пр.Яворницкого 81, где рЫлы мне прелесть по куе/метр под ремонт заряжали, да я мозг в сентябре включил в жару +37.
В общем не боясь сирен - готов! Но недорого…
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 07:57

  Faceless написав:Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі,

а чем Япония не развита?
вот парижские норы:
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... edvj6c.htm
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... 46eol1.htm
Да и в США есть много картонных будок.
https://www.zumper.com/apartments-for-r ... houston-tx
Ромасик
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