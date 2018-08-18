та знаю я какие там норы по 9м где-то на чердаке со скошенной крышей.
Вот, вспомнилась подруга. Кто не знает, она из Одессы, закончила универ в Японии, работает архитектором. Много своих нор наснимала
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Додано: Сер 01 чер, 2022 18:44
Додано: Сер 01 чер, 2022 19:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?
Додано: Сер 01 чер, 2022 19:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В США абсолют неинтересно. Там свои правила и кроме некоторых крупных мегаполисов люди обычно проживают в своем доме и за сигаретами на авто. А некоторый сегмент квартир в нй нашим хрущам в подмётки не годится
Додано: Сер 01 чер, 2022 19:55
Так ты же выше написал, что чем больше, тем лучше и однухи в современных условиях некомильфо. Мне одному не нужна была другая комната поэтому и закрыл, мне оба раза одному комфортно было на 50 метрах. При чем в случае двушки это было фактически студио, но большое. Квартира нужна, чтоб разойтись всем по своим норам и иметь свой приватный угол. В случае с двушкой в кухне гостиной (50м кв) стоял отличный диван с ортопед матрасом 1,6х2. Нах мне куда то ходить ещё. Телек огромный, рабочее место с письменным столом, рядом кухня с полноценным столом.
В другой раз по цене однушки на горького предложили двушку в ближайшем прицентре за те же деньги
Додано: Сер 01 чер, 2022 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Це так, є в НЙ кавалірки з унітазом на кухні, бачив
Додано: Сер 01 чер, 2022 21:49
Faceless Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?
Додано: Сер 01 чер, 2022 22:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ймовірно обідві - Оболонь, частково Поділ, значна частина Лівобережжя.
Додано: Чет 02 чер, 2022 04:46
Максим, боюсь огорчить, но КРЖН уйдет таки в глубокое пике.
И итальянские шторы будут не намного дороже нежели бабушкина тюль.
Сами внимательно проанализируйте ситуацию.
Учитывать старайтесь все факторы, а не только те, которые нравятся.
Война, ее последствия, экономика и последствия для нее от войны, демография (да, да, в который раз! Демография и цены на РН имеют зависимость как-бы кто не хотел это игнорировать). И еще очень очень много чего.
Сейчас произошло событие, в которое никто не хотел верить, хоть в глубине души и понимал, что рано или поздно оно свершится.
Это событие из того ряда как атака гражданскими самолетами башен Всемирного Торгового Центра. Как пандемия. В Украине все поглощены той трагедией, которая уже случилась, а в других странах понимают, что для всей планеты последствия тоже будут. И пока никто не может точно спрогнозировать какими и какого рода будут эти последствия.
Я понимаю, что сейчас в Украине трудно представить, что может быть еще хуже, но поверте, если случится потрасение (еще одно(?)) глобального масштаба как результат войны в Украине, то и для Украины это будет иметь опять-таки последствия.
Сейчас не трудно быть "всепропальщиком", но надеюсь, после стольких лет, что я придерживался своей позиции, ко мне будут чуть снисходительны.
Додано: Чет 02 чер, 2022 07:37
Я сталинку 2к возле Гулливера и с хорошим ремонтом готов купить по сумасшедшей нынче цене - 150 аренд от той аренды что хотели да не прошёл номер, вроде 12000. Итого 1.8млн фантиками. Естественно должен быть балкон с видом не на мусорник райончика и окна «залы» не должны быть в стену со слоем плесени в 10см и до той стены от силы метра три, как у нас на Пр.Яворницкого 81, где рЫлы мне прелесть по куе/метр под ремонт заряжали, да я мозг в сентябре включил в жару +37.
В общем не боясь сирен - готов! Но недорого…
Додано: Чет 02 чер, 2022 07:57
а чем Япония не развита?
вот парижские норы:
Да и в США есть много картонных будок.
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