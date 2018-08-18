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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:21
hume написав:
Так ты же выше написал, что чем больше, тем лучше и однухи в современных условиях некомильфо.
нет, я писал, когда двое
в однушке и хоть одному нужно работать на удаленке. А тем более двоим нужно работать. Поскольку обычно 1к для двоих достаточно. В таких случаях 42м в 2к исполнении смотрится лучше, чем в 1к. Почему 42м? - на большее не заработа
л.
А одному в кв то понятно, студийка - самое то. Можно даже горшок не отделять.
Хотя я допускаю, что людям высокой культуры, аля Преображенский, нужны отдельно спальня, кабинет, столовая...
По феньшую считается, что в спальне не должно быть лишних предметов, в т.ч. ТВ и техники. Да и с точки зрения ЭМИ.
От ̶е̶д̶ы̶ ̶трапезы тоже ничего не должно отвлекать.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 02 чер, 2022 08:28, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:25
rjkz написав: airmax78 написав:
Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.
Максим, боюсь огорчить, но КРЖН уйдет таки в глубокое пике.
И итальянские шторы будут не намного дороже нежели бабушкина тюль.
Сами внимательно проанализируйте ситуацию.
Учитывать старайтесь все факторы, а не только те, которые нравятся.
Война, ее последствия, экономика и последствия для нее от войны, демография (да, да, в который раз! Демография и цены на РН имеют зависимость как-бы кто не хотел это игнорировать). И еще очень очень много чего.
Сейчас произошло событие, в которое никто не хотел верить, хоть в глубине души и понимал, что рано или поздно оно свершится.
Это событие из того ряда как атака гражданскими самолетами башен Всемирного Торгового Центра. Как пандемия. В Украине все поглощены той трагедией, которая уже случилась, а в других странах понимают, что для всей планеты последствия тоже будут. И пока никто не может точно спрогнозировать какими и какого рода будут эти последствия.
Я понимаю, что сейчас в Украине трудно представить, что может быть еще хуже, но поверте, если случится потрасение (еще одно(?)) глобального масштаба как результат войны в Украине, то и для Украины это будет иметь опять-таки последствия.
Сейчас не трудно быть "всепропальщиком", но надеюсь, после стольких лет, что я придерживался своей позиции, ко мне будут чуть снисходительны.
Кстати про демографию: где Уну?
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Додано: Чет 02 чер, 2022 09:45
airmax78 написав:
Кстати про демографию: где Уну?
с трибекиной колбаской делают сардельки.Все счастливы
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Додано: Чет 02 чер, 2022 09:54
airmax78 написав:
Кстати про демографию: где Уну?
Макс посмотри личку.
Важный вопрос есть
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:10
roberto dark написав:Faceless
Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?
Вы хоть понимаете, что там есть земляная массивная часть, спрессованная за 65 лет до состояния базальта, и для именно дыры в метров сто в дамбе туда надо кинуть минимум тактический ядрёный заряд(который и Оболонь с Межгорьем сдует)? ДнепроГЭС в 41м подрывали несколькими вагонами тротила(тонн сто где то), а там чисто монолит даже НЕ просчитанный на разрывы и напряжения на компе, так на кульмане векторы нагрузок поприкладывали и кое где дополнительно усилили-перелили бетона.
Никакой Искандер с весом БЧ 500кг и спроектированный херачить по заводам с нефтепродуктами и штаба армий не сковырнёт её до состояния приливной волны метров в десять хотя бы.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:32
А что не так с парижскими мансардными квартирами для бедных студентов?
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