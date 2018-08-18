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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9898989999009901

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:21

  hume написав:Так ты же выше написал, что чем больше, тем лучше и однухи в современных условиях некомильфо.

нет, я писал, когда двое в однушке и хоть одному нужно работать на удаленке. А тем более двоим нужно работать. Поскольку обычно 1к для двоих достаточно. В таких случаях 42м в 2к исполнении смотрится лучше, чем в 1к. Почему 42м? - на большее не заработал.

А одному в кв то понятно, студийка - самое то. Можно даже горшок не отделять.
Хотя я допускаю, что людям высокой культуры, аля Преображенский, нужны отдельно спальня, кабинет, столовая...

По феньшую считается, что в спальне не должно быть лишних предметов, в т.ч. ТВ и техники. Да и с точки зрения ЭМИ.
От ̶е̶д̶ы̶ ̶трапезы тоже ничего не должно отвлекать.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 02 чер, 2022 08:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:25

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.


Максим, боюсь огорчить, но КРЖН уйдет таки в глубокое пике.
И итальянские шторы будут не намного дороже нежели бабушкина тюль.
Сами внимательно проанализируйте ситуацию.
Учитывать старайтесь все факторы, а не только те, которые нравятся.
Война, ее последствия, экономика и последствия для нее от войны, демография (да, да, в который раз! Демография и цены на РН имеют зависимость как-бы кто не хотел это игнорировать). И еще очень очень много чего.
Сейчас произошло событие, в которое никто не хотел верить, хоть в глубине души и понимал, что рано или поздно оно свершится.
Это событие из того ряда как атака гражданскими самолетами башен Всемирного Торгового Центра. Как пандемия. В Украине все поглощены той трагедией, которая уже случилась, а в других странах понимают, что для всей планеты последствия тоже будут. И пока никто не может точно спрогнозировать какими и какого рода будут эти последствия.
Я понимаю, что сейчас в Украине трудно представить, что может быть еще хуже, но поверте, если случится потрасение (еще одно(?)) глобального масштаба как результат войны в Украине, то и для Украины это будет иметь опять-таки последствия.
Сейчас не трудно быть "всепропальщиком", но надеюсь, после стольких лет, что я придерживался своей позиции, ко мне будут чуть снисходительны.

Кстати про демографию: где Уну?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати про демографию: где Уну?
с трибекиной колбаской делают сардельки.Все счастливы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати про демографию: где Уну?


Макс посмотри личку.
Важный вопрос есть
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:10

  roberto dark написав:Faceless Може уточните, пiсля пiдриву дамби яка сторона столицi буде на човнах плавати?

Вы хоть понимаете, что там есть земляная массивная часть, спрессованная за 65 лет до состояния базальта, и для именно дыры в метров сто в дамбе туда надо кинуть минимум тактический ядрёный заряд(который и Оболонь с Межгорьем сдует)? ДнепроГЭС в 41м подрывали несколькими вагонами тротила(тонн сто где то), а там чисто монолит даже НЕ просчитанный на разрывы и напряжения на компе, так на кульмане векторы нагрузок поприкладывали и кое где дополнительно усилили-перелили бетона.
Никакой Искандер с весом БЧ 500кг и спроектированный херачить по заводам с нефтепродуктами и штаба армий не сковырнёт её до состояния приливной волны метров в десять хотя бы.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:32

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі,

а чем Япония не развита?
вот парижские норы:
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... edvj6c.htm
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... 46eol1.htm
Да и в США есть много картонных будок.
https://www.zumper.com/apartments-for-r ... houston-tx

А что не так с парижскими мансардными квартирами для бедных студентов?
BIGor
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