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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899990099019902>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:32

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі,

а чем Япония не развита?
вот парижские норы:
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... edvj6c.htm
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... 46eol1.htm
Да и в США есть много картонных будок.
https://www.zumper.com/apartments-for-r ... houston-tx

А что не так с парижскими мансардными квартирами для бедных студентов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:39

  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:43

  Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

Ну я так понимаю в одной комнате живут родители, а в другой их дети со своими детьми. На 6 человек лучше 2 санузла.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:58

  Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В санузле ж не только моются и отправляют естественные потребности. Если нет прачечной - там ставят стиралку, сушилку, бойлер. Если там еще и водомерный узел и узел водоподготовки (даже самый примитивный, просто с фильтрами грубой очистки) находится - как это все впихнуть в один санузел и чтобы в нем еще развернуться можно было - не представляю (хотя я впихнул, и это в гостевой, но в нем 5 кв.м - больше чем в хозяйском). Но хочется же еще и нормальный санузел иметь - "для души" - типа с ванной.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Ще б Корею навели в приклад, там ще менші є.
А США не цікаво?

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі,

а чем Япония не развита?
вот парижские норы:
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... edvj6c.htm
https://www.green-acres.fr/en/propertie ... 46eol1.htm
Да и в США есть много картонных будок.
https://www.zumper.com/apartments-for-r ... houston-tx
Ясно, якщо відшукувати тільки каморки папи Карло, то всюди можна знайти, вочевидь, це для вас орієнтир
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:09

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.


Максим, боюсь огорчить, но КРЖН уйдет таки в глубокое пике.
И итальянские шторы будут не намного дороже нежели бабушкина тюль.
Сами внимательно проанализируйте ситуацию.
Учитывать старайтесь все факторы, а не только те, которые нравятся.
Война, ее последствия, экономика и последствия для нее от войны, демография (да, да, в который раз! Демография и цены на РН имеют зависимость как-бы кто не хотел это игнорировать). И еще очень очень много чего.
Сейчас произошло событие, в которое никто не хотел верить, хоть в глубине души и понимал, что рано или поздно оно свершится.
Это событие из того ряда как атака гражданскими самолетами башен Всемирного Торгового Центра. Как пандемия. В Украине все поглощены той трагедией, которая уже случилась, а в других странах понимают, что для всей планеты последствия тоже будут. И пока никто не может точно спрогнозировать какими и какого рода будут эти последствия.
Я понимаю, что сейчас в Украине трудно представить, что может быть еще хуже, но поверте, если случится потрасение (еще одно(?)) глобального масштаба как результат войны в Украине, то и для Украины это будет иметь опять-таки последствия.
Сейчас не трудно быть "всепропальщиком", но надеюсь, после стольких лет, что я придерживался своей позиции, ко мне будут чуть снисходительны.

Не совсем это было неожиданно. Прогноз, данный до "неожиданных" ковидов, войн и т.д.:

[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_и_зависимых_территорий_по_населению_(прогноз_ООН_до_2100_года)[/url]

Некоторые "неожиданности" приводят к некоторому "перевыполнению плана". Но вектор, независимо от наличия неожиданных событий, - по-моему ясен.

Да что говорить, местный "провідний спеціаліст" "ростовской прачечной" своим личнім примером показывает вектор.
Кстати, на каком основании он покинул страну?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 02 чер, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

Ну я так понимаю в одной комнате живут родители, а в другой их дети со своими детьми. На 6 человек лучше 2 санузла.


На дві сім'ї потрібно дві окремі квартири, це навіть не предмет суперечок. Всі інші варіанти - жорсткі компроміси з різних причин
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла.
верно,товарищ!
два:"Мэ" и "Жо"
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

Чисто питання зручності. Може й не пріоритет #1, але просто зручно, коли як мінімум санвузол роздільний, а ще краще два повноцінних, з пральнею і т п
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