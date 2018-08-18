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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 чер, 2022 12:28
Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. готовится к урагану в мировой экономике, сказал на финансовой конференции в Нью-Йорке глава банка Джейми Даймон. Он посоветовал инвесторам сделать то же самое.
"Знаете, раньше я говорил о грозовых тучах, но теперь я хочу внести поправку... Надвигается ураган", - сказал Даймон. По его словам, никто не знает, будет это "небольшой ураган или супершторм Сэнди".
"Крепитесь, - посоветовал Даймон собравшимся на конференции аналитикам и инвесторам. - JPMorgan готовится, и мы будем проводить очень консервативную политику".
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:07
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м
, все те саме, але два санвузли
і обов'язково з гардеробною.
Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество
Чисто питання зручності. Може й не пріоритет #1, але просто зручно, коли як мінімум санвузол роздільний, а ще краще два повноцінних, з пральнею і т п
Вопрос комфорта. Определяется не количеством комнат, а количеством проживающих. Но после коммуналки и 1 санузел на квартиру - роскошь
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adeges
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:11
adeges написав: Faceless написав:
Damien написав:Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество
Чисто питання зручності. Може й не пріоритет #1, але просто зручно, коли як мінімум санвузол роздільний, а ще краще два повноцінних, з пральнею і т п
Вопрос комфорта. Определяется не количеством комнат, а количеством проживающих. Но после коммуналки и 1 санузел на квартиру - роскошь
Я виходжу з того, що 2к - на 2-3 людей (якщо дитина), і, відповідно, як мінімум роздільний санвузол вже актуальний. Якщо людей більше, тим паче.
Якщо це будинок, то в ідеалі у кожної спальні має бути власний
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:33
adeges написав:
Но после коммуналки и 1 санузел на квартиру - роскошь
Ну даа, у меня жена как тока я ей предлагаю хату с двумя унитазами, биде, душевой и джакузи сразу требует и домработницу
И для меня эт чото оч. резкий переход кол-ва в кач-во
А со стандартным набором: душ, унитаз, раковина -- и приходящая тёща раз в неделю справляется
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:43
Привет всем, соскучился по вам
Лень читать всю ветку за несколько месяцев, хочу доложить ситуацию на рынке "завхоза стройматериалов".
Итак, мы держимся пока андервотер, правда, сильно давят кредиты, но пока отбиваемся от банков. Жаль, "Альфу" нельзя послать .. к Фридману. Крайне сильные "оптимизации" штата, и этого не избежать, так по всем крупным фирмам. За последние три месяца реализовали как за один в лучшие времена, но динамика радует, филиалы на западе страны, так вообще почти прошлогодние выторги. Плохо в Киеве, а раньше он выступал основным кормильцем. Часть любимых товаров завхоза попала в "некритический" импорт и это проблема, при том, что переработанная продукция востребована на экспорт. К тому же все товары завхоза нифига не подешевели, из-за непростой логистики и общемировой инфляции.
Так понимаю, что ближайшие месяцы вопрос безработицы встанет довольно остро, понаехи массово уедут и аренда за коммуналку может таки стать обычным делом.
Обещанные финансы на временное жилье пострадавшим пока или не дошли или пока не выделены.
Короче, очень сложно, но прорвемся и победим!
Всем добра )
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