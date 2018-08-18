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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9900990199029903>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:28

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. готовится к урагану в мировой экономике, сказал на финансовой конференции в Нью-Йорке глава банка Джейми Даймон. Он посоветовал инвесторам сделать то же самое.

"Знаете, раньше я говорил о грозовых тучах, но теперь я хочу внести поправку... Надвигается ураган", - сказал Даймон. По его словам, никто не знает, будет это "небольшой ураган или супершторм Сэнди".

"Крепитесь, - посоветовал Даймон собравшимся на конференции аналитикам и инвесторам. - JPMorgan готовится, и мы будем проводить очень консервативную политику".
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:07

  Faceless написав:
Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

Чисто питання зручності. Може й не пріоритет #1, але просто зручно, коли як мінімум санвузол роздільний, а ще краще два повноцінних, з пральнею і т п


Вопрос комфорта. Определяется не количеством комнат, а количеством проживающих. Но после коммуналки и 1 санузел на квартиру - роскошь
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Faceless написав:
Damien написав:Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

Чисто питання зручності. Може й не пріоритет #1, але просто зручно, коли як мінімум санвузол роздільний, а ще краще два повноцінних, з пральнею і т п


Вопрос комфорта. Определяется не количеством комнат, а количеством проживающих. Но после коммуналки и 1 санузел на квартиру - роскошь
Я виходжу з того, що 2к - на 2-3 людей (якщо дитина), і, відповідно, як мінімум роздільний санвузол вже актуальний. Якщо людей більше, тим паче.
Якщо це будинок, то в ідеалі у кожної спальні має бути власний
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Но после коммуналки и 1 санузел на квартиру - роскошь

Ну даа, у меня жена как тока я ей предлагаю хату с двумя унитазами, биде, душевой и джакузи сразу требует и домработницу :mrgreen:
И для меня эт чото оч. резкий переход кол-ва в кач-во :shock:
А со стандартным набором: душ, унитаз, раковина -- и приходящая тёща раз в неделю справляется 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет всем, соскучился по вам :)
Лень читать всю ветку за несколько месяцев, хочу доложить ситуацию на рынке "завхоза стройматериалов".
Итак, мы держимся пока андервотер, правда, сильно давят кредиты, но пока отбиваемся от банков. Жаль, "Альфу" нельзя послать .. к Фридману. Крайне сильные "оптимизации" штата, и этого не избежать, так по всем крупным фирмам. За последние три месяца реализовали как за один в лучшие времена, но динамика радует, филиалы на западе страны, так вообще почти прошлогодние выторги. Плохо в Киеве, а раньше он выступал основным кормильцем. Часть любимых товаров завхоза попала в "некритический" импорт и это проблема, при том, что переработанная продукция востребована на экспорт. К тому же все товары завхоза нифига не подешевели, из-за непростой логистики и общемировой инфляции.
Так понимаю, что ближайшие месяцы вопрос безработицы встанет довольно остро, понаехи массово уедут и аренда за коммуналку может таки стать обычным делом.
Обещанные финансы на временное жилье пострадавшим пока или не дошли или пока не выделены.
Короче, очень сложно, но прорвемся и победим!
Всем добра )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amethyst написав:Ну даа, у меня жена как тока я ей предлагаю хату с двумя унитазами, биде, душевой и джакузи сразу требует и домработницу

Бо догляд за джакузі ще той головний біль. Хоча, я хз, нафіга воно треба в квартирі, всі відгуки що чув - ну користувались буквально пару раз, а так стоїть собі, нікому не треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:08

Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:11

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

А помните, что было в 2015?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:14

  sequence написав:Привет всем, соскучился по вам :)
Лень читать всю ветку за несколько месяцев, хочу доложить ситуацию на рынке "завхоза стройматериалов".
Итак, мы держимся пока андервотер, правда, сильно давят кредиты, но пока отбиваемся от банков. Жаль, "Альфу" нельзя послать .. к Фридману. Крайне сильные "оптимизации" штата, и этого не избежать, так по всем крупным фирмам. За последние три месяца реализовали как за один в лучшие времена, но динамика радует, филиалы на западе страны, так вообще почти прошлогодние выторги. Плохо в Киеве, а раньше он выступал основным кормильцем. Часть любимых товаров завхоза попала в "некритический" импорт и это проблема, при том, что переработанная продукция востребована на экспорт. К тому же все товары завхоза нифига не подешевели, из-за непростой логистики и общемировой инфляции.
Так понимаю, что ближайшие месяцы вопрос безработицы встанет довольно остро, понаехи массово уедут и аренда за коммуналку может таки стать обычным делом.
Обещанные финансы на временное жилье пострадавшим пока или не дошли или пока не выделены.
Короче, очень сложно, но прорвемся и победим!
Всем добра )

Киевская промышленность порезанная на металлолом и застроенная модными ЖК передает пламенный привет с того света.
Экономика услуг рулит и Галя у мартена не стоить говорил Первый. Ну-ну :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:16

  alfredhaos написав:
  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

А помните, что было в 2015?

График учетной ставки НБУ наложенный на график цен КРЖН весит у меня над кроватью.
UA
 
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