Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:Привет всем, соскучился по вам Лень читать всю ветку за несколько месяцев, хочу доложить ситуацию на рынке "завхоза стройматериалов". Итак, мы держимся пока андервотер, правда, сильно давят кредиты, но пока отбиваемся от банков. Жаль, "Альфу" нельзя послать .. к Фридману. Крайне сильные "оптимизации" штата, и этого не избежать, так по всем крупным фирмам. За последние три месяца реализовали как за один в лучшие времена, но динамика радует, филиалы на западе страны, так вообще почти прошлогодние выторги. Плохо в Киеве, а раньше он выступал основным кормильцем. Часть любимых товаров завхоза попала в "некритический" импорт и это проблема, при том, что переработанная продукция востребована на экспорт. К тому же все товары завхоза нифига не подешевели, из-за непростой логистики и общемировой инфляции. Так понимаю, что ближайшие месяцы вопрос безработицы встанет довольно остро, понаехи массово уедут и аренда за коммуналку может таки стать обычным делом. Обещанные финансы на временное жилье пострадавшим пока или не дошли или пока не выделены. Короче, очень сложно, но прорвемся и победим! Всем добра )
Киевская промышленность порезанная на металлолом и застроенная модными ЖК передает пламенный привет с того света. Экономика услуг рулит и Галя у мартена не стоить говорил Первый. Ну-ну
Ручной труд. OnlyFans заплатил налоги в украинский бюджет Платформа OnlyFans для моделей 18+ заплатила налоги в украинский бюджет по «налогу на Google». Сайт заплатил в украинский бюджет $305 тысяч.
«Первые поступления в бюджет от налога Google: Сайт OnlyFans — 305 тыс. дол. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей Победы», — написал Гетманцев.
Только хотел спросить уже кто-то посчитал на сколько депозиты ликвидней и доходней бетона, но вижу уже все и так понимают. Давайте подождем пока банки нарисуют новую среднюю ставку по рынку и тогда уже можно будет коэффициент посчитать.
Ну и июнь настал + НБУ добавил еще одну строчку в опрос - таки будем его перезапускать?