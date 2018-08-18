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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:42
UA написав:
Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
Ставка 25% - доходность 30%?
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BIGor
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Додано: Чет 02 чер, 2022 15:43
Только хотел спросить уже кто-то посчитал на сколько депозиты ликвидней и доходней бетона, но вижу уже все и так понимают. Давайте подождем пока банки нарисуют новую среднюю ставку по рынку и тогда уже можно будет коэффициент посчитать.
Ну и июнь настал + НБУ добавил еще одну строчку в опрос - таки будем его перезапускать?
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striped
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Додано: Чет 02 чер, 2022 15:52
BIGor написав: UA написав:
Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
Ставка 25% - доходность 30%?
Ля. А я на депо закинулся под 12%.
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Bolt
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Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55
UA написав:
Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
Зараз нема ринка ні фінансових послуг, ані нерухомості. Ви би дали в кредит на рік зараз гривню під 30%? Ні. Купували би нерухомість по цінам, як сьогодні на ОЛХ? Ні.
Тому ця цифра не про що, а те, що все погано, ми і так знаємо.
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Vlad442
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Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55
Bolt написав:
Ля. А я на депо закинулся под 12%.
не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.
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Investor_K
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:05
Investor_K написав: Bolt написав:
Ля. А я на депо закинулся под 12%.
не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.
Люди несравнимо больше потеряли... 😟
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Bolt
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