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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9900990199029903

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 218
1. Не вище 900
27%
59
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
27
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
11%
24
6. 1401 - 1500
11%
25
7. 1501 - 1650
9%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:42

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Ставка 25% - доходность 30%?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только хотел спросить уже кто-то посчитал на сколько депозиты ликвидней и доходней бетона, но вижу уже все и так понимают. Давайте подождем пока банки нарисуют новую среднюю ставку по рынку и тогда уже можно будет коэффициент посчитать.

Ну и июнь настал + НБУ добавил еще одну строчку в опрос - таки будем его перезапускать?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:52

  BIGor написав:
  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Ставка 25% - доходность 30%?

Ля. А я на депо закинулся под 12%.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Зараз нема ринка ні фінансових послуг, ані нерухомості. Ви би дали в кредит на рік зараз гривню під 30%? Ні. Купували би нерухомість по цінам, як сьогодні на ОЛХ? Ні.
Тому ця цифра не про що, а те, що все погано, ми і так знаємо.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Ля. А я на депо закинулся под 12%.



не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:05

  Investor_K написав:
  Bolt написав:Ля. А я на депо закинулся под 12%.



не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.

Люди несравнимо больше потеряли... 😟
Bolt
 
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