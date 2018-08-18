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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9900990199029903

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 0 5 0
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6. 1201 - 1500
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7. 1501 - 1600
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8. 1601 - 1700
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только хотел спросить уже кто-то посчитал на сколько депозиты ликвидней и доходней бетона, но вижу уже все и так понимают. Давайте подождем пока банки нарисуют новую среднюю ставку по рынку и тогда уже можно будет коэффициент посчитать.

Ну и июнь настал + НБУ добавил еще одну строчку в опрос - таки будем его перезапускать?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:52

  BIGor написав:
  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Ставка 25% - доходность 30%?

Ля. А я на депо закинулся под 12%.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Зараз нема ринка ні фінансових послуг, ані нерухомості. Ви би дали в кредит на рік зараз гривню під 30%? Ні. Купували би нерухомість по цінам, як сьогодні на ОЛХ? Ні.
Тому ця цифра не про що, а те, що все погано, ми і так знаємо.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Ля. А я на депо закинулся под 12%.



не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:05

  Investor_K написав:
  Bolt написав:Ля. А я на депо закинулся под 12%.



не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.

Люди несравнимо больше потеряли... 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:04

  striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.

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Faceless
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