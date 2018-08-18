Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Только хотел спросить уже кто-то посчитал на сколько депозиты ликвидней и доходней бетона, но вижу уже все и так понимают. Давайте подождем пока банки нарисуют новую среднюю ставку по рынку и тогда уже можно будет коэффициент посчитать.
Ну и июнь настал + НБУ добавил еще одну строчку в опрос - таки будем его перезапускать?
UA написав:Вопрос клубу знатоков Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
Зараз нема ринка ні фінансових послуг, ані нерухомості. Ви би дали в кредит на рік зараз гривню під 30%? Ні. Купували би нерухомість по цінам, як сьогодні на ОЛХ? Ні. Тому ця цифра не про що, а те, що все погано, ми і так знаємо.
Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.
striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке. Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.