Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Вопрос клубу знатоков Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
Зараз нема ринка ні фінансових послуг, ані нерухомості. Ви би дали в кредит на рік зараз гривню під 30%? Ні. Купували би нерухомість по цінам, як сьогодні на ОЛХ? Ні. Тому ця цифра не про що, а те, що все погано, ми і так знаємо.
Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.
striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке. Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.
Faceless написав: А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.
Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе. Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество
В СЛавутиче в однушке 49м два санузла А это еще даже не супер-бизнес класс.
а если однушка 65-70, то наверное нужно три?
airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
в Славутиче все банально проще: там по дебильному сделана планировка. И оставить один просто невозможно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 02 чер, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.
Звісно, який простак буде купляти квартиру в Києві за нинішніми (фактично довоєнними) доларовими цінами,якщо через 2-3 роки її можна буде купити вдвічі дешевше???