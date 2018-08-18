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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9900990199029903

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 4
1. Не вище 500
0
0
2. 501 - 700
25%
1
3. 701 - 900
25%
1
4. 901 - 1000
0
0
5. 1001 - 1200
25%
1
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:52

  BIGor написав:
  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Ставка 25% - доходность 30%?

Ля. А я на депо закинулся под 12%.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

Зараз нема ринка ні фінансових послуг, ані нерухомості. Ви би дали в кредит на рік зараз гривню під 30%? Ні. Купували би нерухомість по цінам, як сьогодні на ОЛХ? Ні.
Тому ця цифра не про що, а те, що все погано, ми і так знаємо.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:Ля. А я на депо закинулся под 12%.



не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:05

  Investor_K написав:
  Bolt написав:Ля. А я на депо закинулся под 12%.



не расстраивайтесь. В одном месте потеряешь - в другом найдешь. Философия.

Люди несравнимо больше потеряли... 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:04

  striped написав:Кстати - у нас многое поменялось в жизни и на рынке.
Может есть смысл перезапустить голосовалку? Думаю многие ракетчики скорректируют свои прогнозы теперь, а пессимисты захотят видеть бОльшую градацию глубин.

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:17

  Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки - более 70 метров это излишество

В СЛавутиче в однушке 49м два санузла :P
А это еще даже не супер-бизнес класс.

а если однушка 65-70, то наверное нужно три? :roll:
  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

в Славутиче все банально проще: там по дебильному сделана планировка. И оставить один просто невозможно.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 02 чер, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:23

  hume написав:Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.

Звісно, який простак буде купляти квартиру в Києві за нинішніми (фактично довоєнними) доларовими цінами,якщо через 2-3 роки її можна буде купити вдвічі дешевше???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:27

  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі,

  Faceless написав:Ясно, якщо відшукувати тільки каморки папи Карло, то всюди можна знайти, вочевидь, це для вас орієнтир

а если отыскивать кавалирки Преображенского, то мы в любой стране можем найти 6к квартиры для 1 чудака.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:46

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

никак, цены на жилье зависят от зарплат, а не от учетной ставки.
Ромасик
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