Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.
Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе. Думаю, что для двушки общая площадь более 70 метров - это излишество
Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
Надеюсь, что это не мнение, а такой тонкий юмор. Семье до 5 человек с головой хватает одного санузла. Я сам в такой трешке вырос и за все годы ни разу не пришла мысль, что "а неплохо бы иметь еще один санузел". Знаю не один случай, что второй санузел в трешке современной планировки убирают ради увеличения смежной комнаты, а если это технически невозможно, то делают кладовку. Если рассуждать, что "два лучше, чем один", то и площадь общая "120 лучше, чем 80. А 150м еще лучше, свободнее". Но есть же такое понятие как Рациональность, поэтому общий метраж квартир не стремится к бесконечности по увеличению, а останавливается на достаточном минимуме.
sequence написав:Привет всем, соскучился по вам Лень читать всю ветку за несколько месяцев, хочу доложить ситуацию на рынке "завхоза стройматериалов". Итак, мы держимся пока андервотер, правда, сильно давят кредиты, но пока отбиваемся от банков. Жаль, "Альфу" нельзя послать .. к Фридману. Крайне сильные "оптимизации" штата, и этого не избежать, так по всем крупным фирмам. За последние три месяца реализовали как за один в лучшие времена, но динамика радует, филиалы на западе страны, так вообще почти прошлогодние выторги. Плохо в Киеве, а раньше он выступал основным кормильцем. Часть любимых товаров завхоза попала в "некритический" импорт и это проблема, при том, что переработанная продукция востребована на экспорт. К тому же все товары завхоза нифига не подешевели, из-за непростой логистики и общемировой инфляции. Так понимаю, что ближайшие месяцы вопрос безработицы встанет довольно остро, понаехи массово уедут и аренда за коммуналку может таки стать обычным делом. Обещанные финансы на временное жилье пострадавшим пока или не дошли или пока не выделены. Короче, очень сложно, но прорвемся и победим! Всем добра )
Что имеется в виду под товарами завхоза ? Начал пеерживать почему с начала войны не выходите на связь. Могли бы раньше общественность информировать
hume написав:Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.
Звісно, який простак буде купляти квартиру в Києві за нинішніми (фактично довоєнними) доларовими цінами,якщо через 2-3 роки її можна буде купити вдвічі дешевше???
Франт, ну ви оптіміст. Затрати на отримання житла у Кийові будут обмежуватись гвоздодером щоб відідрати забиті вікнами дошки
airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
Надеюсь, что это не мнение, а такой тонкий юмор. Семье до 5 человек с головой хватает одного санузла. Я сам в такой трешке вырос и за все годы ни разу не пришла мысль, что "а неплохо бы иметь еще один санузел". Знаю не один случай, что второй санузел в трешке современной планировки убирают ради увеличения смежной комнаты, а если это технически невозможно, то делают кладовку. Если рассуждать, что "два лучше, чем один", то и площадь общая "120 лучше, чем 80. А 150м еще лучше, свободнее". Но есть же такое понятие как Рациональность, поэтому общий метраж квартир не стремится к бесконечности по увеличению, а останавливается на достаточном минимуме.
Тоже так думал, пока не пожил в квартире с двумя полноценными санузлами. Втроем. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.