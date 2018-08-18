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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9901990299039904

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 6
1. Не вище 500
17%
1
2. 501 - 700
17%
1
3. 701 - 900
17%
1
4. 901 - 1000
0
0
5. 1001 - 1200
17%
1
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:55

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Ви хоча б поцікавтеся, які будинки/квартири з якими кухнями в цивилізованому світі,

  Faceless написав:Ясно, якщо відшукувати тільки каморки папи Карло, то всюди можна знайти, вочевидь, це для вас орієнтир

а если отыскивать кавалирки Преображенского, то мы в любой стране можем найти 6к квартиры для 1 чудака.

З трьома сортирами?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:09

  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Вы кажется большой ценитель техники MIELE?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kondits ... OGaHl.html
Новый кондей за 4400. Не благодарите. Все будет тетрис и Милли!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:12

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Вы кажется большой ценитель техники MIELE?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kondits ... OGaHl.html
Новый кондей за 4400. Не благодарите. Все будет тетрис и Милли!

это какае-то допотопная хрень
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:13

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  Faceless написав:
А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.

Зачем в двушке 2 санузла??? Они и в трешке нужны так себе.
Думаю, что для двушки общая площадь более 70 метров - это излишество

Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

Надеюсь, что это не мнение, а такой тонкий юмор.
Семье до 5 человек с головой хватает одного санузла. Я сам в такой трешке вырос и за все годы ни разу не пришла мысль, что "а неплохо бы иметь еще один санузел".
Знаю не один случай, что второй санузел в трешке современной планировки убирают ради увеличения смежной комнаты, а если это технически невозможно, то делают кладовку.
Если рассуждать, что "два лучше, чем один", то и площадь общая "120 лучше, чем 80. А 150м еще лучше, свободнее".
Но есть же такое понятие как Рациональность, поэтому общий метраж квартир не стремится к бесконечности по увеличению, а останавливается на достаточном минимуме.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:16

  sequence написав:Привет всем, соскучился по вам :)
Лень читать всю ветку за несколько месяцев, хочу доложить ситуацию на рынке "завхоза стройматериалов".
Итак, мы держимся пока андервотер, правда, сильно давят кредиты, но пока отбиваемся от банков. Жаль, "Альфу" нельзя послать .. к Фридману. Крайне сильные "оптимизации" штата, и этого не избежать, так по всем крупным фирмам. За последние три месяца реализовали как за один в лучшие времена, но динамика радует, филиалы на западе страны, так вообще почти прошлогодние выторги. Плохо в Киеве, а раньше он выступал основным кормильцем. Часть любимых товаров завхоза попала в "некритический" импорт и это проблема, при том, что переработанная продукция востребована на экспорт. К тому же все товары завхоза нифига не подешевели, из-за непростой логистики и общемировой инфляции.
Так понимаю, что ближайшие месяцы вопрос безработицы встанет довольно остро, понаехи массово уедут и аренда за коммуналку может таки стать обычным делом.
Обещанные финансы на временное жилье пострадавшим пока или не дошли или пока не выделены.
Короче, очень сложно, но прорвемся и победим!
Всем добра )


Что имеется в виду под товарами завхоза ?
Начал пеерживать почему с начала войны не выходите на связь. Могли бы раньше общественность информировать :evil:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:17

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?


Підає як підбита рокєта.
Імпотека в дупі.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:21

  Frant написав:
  hume написав:Со сделеами пока не очень. Знакомая нотариус говорит не было не одной. Но и сейчас с цнапом какие-то проблемы. Можно взять документ, но вот выписаться, например, нельзя. То есть в договоре будет прописано, что продавец обязуется выписаться через н дней, когда станет возможным.

Звісно, який простак буде купляти квартиру в Києві за нинішніми (фактично довоєнними) доларовими цінами,якщо через 2-3 роки її можна буде купити вдвічі дешевше???


Франт, ну ви оптіміст.
Затрати на отримання житла у Кийові будут обмежуватись гвоздодером щоб відідрати забиті вікнами дошки :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:25

  Хомякоид написав:
  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?


Підає як підбита рокєта.
Імпотека в дупі.

Это да. Ипотека снова сдохла не родившись. Вернее ее убили кацапы-пдрсы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 21:29

  Damien написав:
  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

Надеюсь, что это не мнение, а такой тонкий юмор.
Семье до 5 человек с головой хватает одного санузла. Я сам в такой трешке вырос и за все годы ни разу не пришла мысль, что "а неплохо бы иметь еще один санузел".
Знаю не один случай, что второй санузел в трешке современной планировки убирают ради увеличения смежной комнаты, а если это технически невозможно, то делают кладовку.
Если рассуждать, что "два лучше, чем один", то и площадь общая "120 лучше, чем 80. А 150м еще лучше, свободнее".
Но есть же такое понятие как Рациональность, поэтому общий метраж квартир не стремится к бесконечности по увеличению, а останавливается на достаточном минимуме.

Тоже так думал, пока не пожил в квартире с двумя полноценными санузлами. Втроем. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
airmax78
 
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