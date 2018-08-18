Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13
Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:38
Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))
Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.
2008 і 2014 - їх нічому не навчили.
А 2022 - набагато гірший і важчий.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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