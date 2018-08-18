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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13
prosecutor написав:
Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...
Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.
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BIGor
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:38
prosecutor написав:
Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...
Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))
Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.
2008 і 2014 - їх нічому не навчили.
А 2022 - набагато гірший і важчий.
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Frant
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:45
Frant написав:
важчий
Складніший.
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Investor_K
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:43
BIGor написав: prosecutor написав:
Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...
Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.
Ставка как раз реальная величина, а вот КРЖН объект виртуальный, сильно зависимый от настроений населения.
Период Понты дороже денег закончился, начался период деньги дороже понтов.
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UA
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:45
Investor_K написав: Frant написав:
важчий
Складніший.
Frant написав:пару
років
кілька
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:46
UA написав:
Период Понты дороже денег закончился, начался период деньги дороже понтов
Это точно. Простота и надежность.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:47
Хомякоид написав:
Підає як підбита рокєта.
Імпотека в дупі.
Импотека занимала менее 10% КРЖН.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 03 чер, 2022 07:51, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:48
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Підає як підбита рокєта.
Імпотека в дупі.
Это да. Ипотека снова сдохла не родившись. Вернее ее убили кацапы-пдрсы.
Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.
Есть люди которые лично сталкивались?
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UA
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:52
UA к UIRD (депозитам)
Это в США они вроде как привязаны к учетной ставке.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:42
UA написав:
Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.
Есть люди которые лично сталкивались?
В мене є аркадівський кредит в гривнях під 10 відсотків. Єдиний випадок, коли банк може змінити відсоток, це підвищення ставки НБУ вище 20%. Подивимось що буде.
Прив'язка їде до Українського індекса ставок за депозитами фізичних осіб. На 2.06.2022 це 7,82% річних. Коли виросте ставка по депозитам, тоді підніметься ставка по кредитам. У Приваті, наприклад, іпотека UIRD* 12М + 4%.
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Vlad442
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