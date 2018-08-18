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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9902990399049905

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 8
1. Не вище 500
25%
2
2. 501 - 700
13%
1
3. 701 - 900
13%
1
4. 901 - 1000
13%
1
5. 1001 - 1200
13%
1
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13

  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:38

  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))

Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.

2008 і 2014 - їх нічому не навчили.

А 2022 - набагато гірший і важчий.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:важчий

Складніший.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:43

  BIGor написав:
  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.

Ставка как раз реальная величина, а вот КРЖН объект виртуальный, сильно зависимый от настроений населения.
Период Понты дороже денег закончился, начался период деньги дороже понтов.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:45

  Investor_K написав:
  Frant написав:важчий

Складніший.

  Frant написав:пару років

кілька
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Период Понты дороже денег закончился, начался период деньги дороже понтов


Это точно. Простота и надежность.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:47

  Хомякоид написав: Підає як підбита рокєта.
Імпотека в дупі.


Импотека занимала менее 10% КРЖН.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 03 чер, 2022 07:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:48

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Підає як підбита рокєта.
Імпотека в дупі.

Это да. Ипотека снова сдохла не родившись. Вернее ее убили кацапы-пдрсы.

Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.
Есть люди которые лично сталкивались?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:52

UA к UIRD (депозитам)
Это в США они вроде как привязаны к учетной ставке.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.
Есть люди которые лично сталкивались?

В мене є аркадівський кредит в гривнях під 10 відсотків. Єдиний випадок, коли банк може змінити відсоток, це підвищення ставки НБУ вище 20%. Подивимось що буде.

Прив'язка їде до Українського індекса ставок за депозитами фізичних осіб. На 2.06.2022 це 7,82% річних. Коли виросте ставка по депозитам, тоді підніметься ставка по кредитам. У Приваті, наприклад, іпотека UIRD* 12М + 4%.
Vlad442
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