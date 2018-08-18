RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9903990499059906

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 10
1. Не вище 500
20%
2
2. 501 - 700
10%
1
3. 701 - 900
20%
2
4. 901 - 1000
20%
2
5. 1001 - 1200
10%
1
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:23

Vlad442
Аркаду же заморозили или вы успели даже сдать там все Ваши пенсионные фонды?
барабашов
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 16.06.15
Подякував: 224 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:01

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

думаю, все вахуэ. У меня просто слов нет. Нашего финдиректора малость кондратий не хватил. Мы пока консультируемся с банками, если они применят новую цифру плавающей ставки, смысл работать отпадет взагали. И так весь крупный бизнес, в т.ч. строители.
sequence
 
Повідомлень: 6492
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:03

  Frant написав:
  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))

Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.

2008 і 2014 - їх нічому не навчили.

А 2022 - набагато гірший і важчий.

Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 28.04.20
Подякував: 412 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05

  Хомякоид написав:..

Что имеется в виду под товарами завхоза ?
..

Ну, там деревяхи разные, керамика вся
sequence
 
Повідомлень: 6492
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9903990499059906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2230, 2231, 2232
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22317 6778825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 чер, 2022 11:32
vladimir07
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2163403
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34706
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (154)
03.06.2022 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.