Vlad442
Аркаду же заморозили или вы успели даже сдать там все Ваши пенсионные фонды?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:23
Vlad442
Аркаду же заморозили или вы успели даже сдать там все Ваши пенсионные фонды?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:01
думаю, все вахуэ. У меня просто слов нет. Нашего финдиректора малость кондратий не хватил. Мы пока консультируемся с банками, если они применят новую цифру плавающей ставки, смысл работать отпадет взагали. И так весь крупный бизнес, в т.ч. строители.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:03
Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05
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