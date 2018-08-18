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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9904990599069907>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 11
1. Не вище 500
18%
2
2. 501 - 700
9%
1
3. 701 - 900
18%
2
4. 901 - 1000
27%
3
5. 1001 - 1200
9%
1
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:23

Vlad442
Аркаду же заморозили или вы успели даже сдать там все Ваши пенсионные фонды?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:01

  UA написав:Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?

думаю, все вахуэ. У меня просто слов нет. Нашего финдиректора малость кондратий не хватил. Мы пока консультируемся с банками, если они применят новую цифру плавающей ставки, смысл работать отпадет взагали. И так весь крупный бизнес, в т.ч. строители.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:03

  Frant написав:
  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))

Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.

2008 і 2014 - їх нічому не навчили.

А 2022 - набагато гірший і важчий.

Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05

  Хомякоид написав:..

Что имеется в виду под товарами завхоза ?
..

Ну, там деревяхи разные, керамика вся
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:49

  Damien написав:
  Frant написав:
  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))

Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.

2008 і 2014 - їх нічому не навчили.

А 2022 - набагато гірший і важчий.

Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.

Слава Богу будет если недвига, которой владеешь, сохранится физически и сохранится инфраструктура по которой к ней будет подаваться вода, тепло и электричество. И эти воду, тепло и электричество будут в нее подавать. О большем сейчас мечтать - грех. На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:56

  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16

  sequence написав:
  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем

Думаю сейчас что хорошо что сделал теплые полы в коридоре и кухне - там будем греться если что. Еще в санузлах можно, если совсем уж холодно станет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:28

Каминофен отреставрировать нужно 16 кВт ный, писец стекло 350€ квадрат, плита вермикулитрвая тоже с полтинник евро стоит. По прикидкам прошлой и позапрошлой зимы(прошлой почти его не топил) около 50-60кубов газа в месяц можна сэкономить. (Дрова халявные)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:59

  sequence написав:
  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем

Чомусь в Києві ніхто не утеплює фасади пінопластом, для мінімізації тепловтрат.
Рік назад в багатьох будинках - ліпили пінопласт.

Очевидно, у нас все чудово??? Тепловтрати меньше, ніж у буржуїв???
Теплосистеми сучасні,газу і мазуту - повно???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:02

  Frant написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем

Чомусь в Києві ніхто не утеплює фасади пінопластом, для мінімізації тепловтрат.
Рік назад в багатьох будинках - ліпили пінопласт.

Очевидно, у нас все чудово??? Тепловтрати меньше, ніж у буржуїв???
Теплосистеми сучасні,газу і мазуту - повно???

Очевидно что делать это можно только в рамках комплексной модернизации дома. Там где проекты согласованы и есть деньги - это делают.
airmax78
 
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