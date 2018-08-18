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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:23
Vlad442
Аркаду же заморозили или вы успели даже сдать там все Ваши пенсионные фонды?
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барабашов
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:01
UA написав:
Вопрос клубу знатоков
Что происходит с ценами на недвижимость при высоких значения учетной ставки НБУ?
думаю, все вахуэ. У меня просто слов нет. Нашего финдиректора малость кондратий не хватил. Мы пока консультируемся с банками, если они применят новую цифру плавающей ставки, смысл работать отпадет взагали. И так весь крупный бизнес, в т.ч. строители.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:03
Frant написав: prosecutor написав:
Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...
Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі
.
2008 і 2014 - їх нічому не навчили.
А 2022 - набагато гірший і важчий.
Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
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Damien
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05
Хомякоид написав:
..
Что имеется в виду под товарами завхоза ?
..
Ну, там деревяхи разные, керамика вся
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:49
Damien написав: Frant написав: prosecutor написав:
Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...
Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі
.
2008 і 2014 - їх нічому не навчили.
А 2022 - набагато гірший і важчий.
Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Слава Богу будет если недвига, которой владеешь, сохранится физически и сохранится инфраструктура по которой к ней будет подаваться вода, тепло и электричество. И эти воду, тепло и электричество будут в нее подавать. О большем сейчас мечтать - грех. На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:56
airmax78 написав:
На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16
sequence написав: airmax78 написав:
На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем
Думаю сейчас что хорошо что сделал теплые полы в коридоре и кухне - там будем греться если что. Еще в санузлах можно, если совсем уж холодно станет.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:28
Каминофен отреставрировать нужно 16 кВт ный, писец стекло 350€ квадрат, плита вермикулитрвая тоже с полтинник евро стоит. По прикидкам прошлой и позапрошлой зимы(прошлой почти его не топил) около 50-60кубов газа в месяц можна сэкономить. (Дрова халявные)
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Bolt
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:59
sequence написав: airmax78 написав:
На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем
Чомусь в Києві ніхто не утеплює фасади пінопластом, для мінімізації тепловтрат.
Рік назад в багатьох будинках - ліпили пінопласт.
Очевидно, у нас все чудово??? Тепловтрати меньше, ніж у буржуїв???
Теплосистеми сучасні,газу і мазуту - повно???
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Frant
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:02
Frant написав: sequence написав: airmax78 написав:
На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем
Чомусь в Києві ніхто не утеплює фасади пінопластом, для мінімізації тепловтрат.
Рік назад в багатьох будинках - ліпили пінопласт.
Очевидно, у нас все чудово??? Тепловтрати меньше, ніж у буржуїв???
Теплосистеми сучасні,газу і мазуту - повно???
Очевидно что делать это можно только в рамках комплексной модернизации дома. Там где проекты согласованы и есть деньги - это делают.
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airmax78
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