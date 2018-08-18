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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9904990599069907>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 14
1. Не вище 500
14%
2
2. 501 - 700
7%
1
3. 701 - 900
21%
3
4. 901 - 1000
29%
4
5. 1001 - 1200
14%
2
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05

  Хомякоид написав:..

Что имеется в виду под товарами завхоза ?
..

Ну, там деревяхи разные, керамика вся
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:49

  Damien написав:
  Frant написав:
  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))

Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.

2008 і 2014 - їх нічому не навчили.

А 2022 - набагато гірший і важчий.

Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.

Слава Богу будет если недвига, которой владеешь, сохранится физически и сохранится инфраструктура по которой к ней будет подаваться вода, тепло и электричество. И эти воду, тепло и электричество будут в нее подавать. О большем сейчас мечтать - грех. На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:56

  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16

  sequence написав:
  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем

Думаю сейчас что хорошо что сделал теплые полы в коридоре и кухне - там будем греться если что. Еще в санузлах можно, если совсем уж холодно станет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:28

Каминофен отреставрировать нужно 16 кВт ный, писец стекло 350€ квадрат, плита вермикулитрвая тоже с полтинник евро стоит. По прикидкам прошлой и позапрошлой зимы(прошлой почти его не топил) около 50-60кубов газа в месяц можна сэкономить. (Дрова халявные)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:59

  sequence написав:
  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем

Чомусь в Києві ніхто не утеплює фасади пінопластом, для мінімізації тепловтрат.
Рік назад в багатьох будинках - ліпили пінопласт.

Очевидно, у нас все чудово??? Тепловтрати меньше, ніж у буржуїв???
Теплосистеми сучасні,газу і мазуту - повно???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:02

  Frant написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав: На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.

да, тоже терзают нехорошие предчувствия. Но если будет свет, то выживем

Чомусь в Києві ніхто не утеплює фасади пінопластом, для мінімізації тепловтрат.
Рік назад в багатьох будинках - ліпили пінопласт.

Очевидно, у нас все чудово??? Тепловтрати меньше, ніж у буржуїв???
Теплосистеми сучасні,газу і мазуту - повно???

Очевидно что делать это можно только в рамках комплексной модернизации дома. Там где проекты согласованы и есть деньги - это делают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:12

У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:40

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Вы кажется большой ценитель техники MIELE?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kondits ... OGaHl.html
Новый кондей за 4400. Не благодарите. Все будет тетрис и Милли!


это подделка коллега :lol:
вот такое же в другом городе с большим количеством фото
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... on=ip%7Ccf

они и самсунги по 2500 продают :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:03

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.

Надеюсь, что это не мнение, а такой тонкий юмор.
Семье до 5 человек с головой хватает одного санузла. Я сам в такой трешке вырос и за все годы ни разу не пришла мысль, что "а неплохо бы иметь еще один санузел".
Знаю не один случай, что второй санузел в трешке современной планировки убирают ради увеличения смежной комнаты, а если это технически невозможно, то делают кладовку.
Если рассуждать, что "два лучше, чем один", то и площадь общая "120 лучше, чем 80. А 150м еще лучше, свободнее".
Но есть же такое понятие как Рациональность, поэтому общий метраж квартир не стремится к бесконечности по увеличению, а останавливается на достаточном минимуме.

Тоже так думал, пока не пожил в квартире с двумя полноценными санузлами. Втроем. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
аналогично.
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