Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...
Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))
Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.
2008 і 2014 - їх нічому не навчили.
А 2022 - набагато гірший і важчий.
Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет. Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Слава Богу будет если недвига, которой владеешь, сохранится физически и сохранится инфраструктура по которой к ней будет подаваться вода, тепло и электричество. И эти воду, тепло и электричество будут в нее подавать. О большем сейчас мечтать - грех. На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
Каминофен отреставрировать нужно 16 кВт ный, писец стекло 350€ квадрат, плита вермикулитрвая тоже с полтинник евро стоит. По прикидкам прошлой и позапрошлой зимы(прошлой почти его не топил) около 50-60кубов газа в месяц можна сэкономить. (Дрова халявные)
У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.
airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
Надеюсь, что это не мнение, а такой тонкий юмор. Семье до 5 человек с головой хватает одного санузла. Я сам в такой трешке вырос и за все годы ни разу не пришла мысль, что "а неплохо бы иметь еще один санузел". Знаю не один случай, что второй санузел в трешке современной планировки убирают ради увеличения смежной комнаты, а если это технически невозможно, то делают кладовку. Если рассуждать, что "два лучше, чем один", то и площадь общая "120 лучше, чем 80. А 150м еще лучше, свободнее". Но есть же такое понятие как Рациональность, поэтому общий метраж квартир не стремится к бесконечности по увеличению, а останавливается на достаточном минимуме.
Тоже так думал, пока не пожил в квартире с двумя полноценными санузлами. Втроем. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.