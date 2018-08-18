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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9904990599069907

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 14
1. Не вище 500
14%
2
2. 501 - 700
7%
1
3. 701 - 900
21%
3
4. 901 - 1000
29%
4
5. 1001 - 1200
14%
2
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.

Ні, не до облікової. До UIRD - індексу депозитних ставок (конкретно береться індекс ставок від 1 року в гривні). UIRD від обліковох щалежить лише опосередковано - з ростом облікової дорожчають гроші, відповідно ростуть депозитні ставки. Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:49

  Faceless написав: Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться

При учетке 25%?
Даже не знаю как вам ответить.
Давайте лучше ссылки на продажу Галактики по довоенным ценам :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:56

  konstantin kirovograd написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ребята, давайте будем скромнее в своих желаниях. Пока что за 100куе предлагают не Тетрис с итальянскими шторами, а однушку в Рыбальском без ремонта.

Вы кажется большой ценитель техники MIELE?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kondits ... OGaHl.html
Новый кондей за 4400. Не благодарите. Все будет тетрис и Милли!


это подделка коллега :lol:
вот такое же в другом городе с большим количеством фото
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... on=ip%7Ccf

они и самсунги по 2500 продают :D

Ну да, Мeile и Miele - какая разница :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:01

  Faceless написав:
  UA написав:Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.

Ні, не до облікової. До UIRD - індексу депозитних ставок (конкретно береться індекс ставок від 1 року в гривні). UIRD від обліковох щалежить лише опосередковано - з ростом облікової дорожчають гроші, відповідно ростуть депозитні ставки. Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться

Повністю залежатиме від доходності ОВДП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:06

  Bolt написав:У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.

Автоматика теплопункта - это одно из главных мероприятий по повышению энергоэффективности дома - без этого все остальное тоже большого смысла не имеет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:13

  Damien написав:Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.


Какой курс доллара к гривне должен быть для падения в три раза ?

Продавцы гостинок по 40куе рассказывают, шо даром никто ни чего продавать не будет. :D
vladimir07
 
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