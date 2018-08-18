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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:41
UA написав:
Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.
Ні, не до облікової. До UIRD - індексу депозитних ставок (конкретно береться індекс ставок від 1 року в гривні). UIRD від обліковох щалежить лише опосередковано - з ростом облікової дорожчають гроші, відповідно ростуть депозитні ставки. Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться
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Faceless
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:49
Faceless написав:
Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться
При учетке 25%?
Даже не знаю как вам ответить.
Давайте лучше ссылки на продажу Галактики по довоенным ценам
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UA
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 14:56
Ну да, Мeile и Miele - какая разница
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BIGor
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:01
Faceless написав: UA написав:
Насколько я помню ипотечные договора (те которые не по госпрограмме) имеют привязку к учетной ставке НБУ.
Ні, не до облікової. До UIRD - індексу депозитних ставок (конкретно береться індекс ставок від 1 року в гривні). UIRD від обліковох щалежить лише опосередковано - з ростом облікової дорожчають гроші, відповідно ростуть депозитні ставки. Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться
Повністю залежатиме від доходності ОВДП.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:06
Bolt написав:
У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.
Автоматика теплопункта - это одно из главных мероприятий по повышению энергоэффективности дома - без этого все остальное тоже большого смысла не имеет.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:13
Damien написав:
Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Какой курс доллара к гривне должен быть для падения в три раза ?
Продавцы гостинок по 40куе рассказывают, шо даром никто ни чего продавать не будет.
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vladimir07
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