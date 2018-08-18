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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9905990699079908

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.1 5 14
1. Не вище 500
14%
2
2. 501 - 700
7%
1
3. 701 - 900
21%
3
4. 901 - 1000
29%
4
5. 1001 - 1200
14%
2
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:31

  Bolt написав:У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.

а почему повешали? ОСББ - это ваше обьеденение, вы сами приняли.
  airmax78 написав:Автоматика теплопункта - это одно из главных мероприятий по повышению энергоэффективности дома - без этого все остальное тоже большого смысла не имеет.

у нас за неимением высокотехнологического оборудования придворный сантехник ОСББ каждый день ходит крутит краны. Платежки ощутимо на 10-20% ниже такого же соседнего жековского дома.
Естетственно, если дом утеплить, а подачу тепла не уменьшать, то люди откроют окна.
Ромасик
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  #<1 ... 9905990699079908
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