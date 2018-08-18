Bolt написав:У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.
а почему повешали? ОСББ - это ваше обьеденение, вы сами приняли.
у нас за неимением высокотехнологического оборудования придворный сантехник ОСББ каждый день ходит крутит краны. Платежки ощутимо на 10-20% ниже такого же соседнего жековского дома.
Естетственно, если дом утеплить, а подачу тепла не уменьшать, то люди откроют окна.