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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:31
Bolt написав:
У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали
кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.
а почему повешали? ОСББ - это ваше обьеденение, вы сами приняли.
airmax78 написав:
Автоматика теплопункта - это одно из главных мероприятий по повышению энергоэффективности дома - без этого все остальное тоже большого смысла не имеет.
у нас за неимением высокотехнологического оборудования придворный сантехник ОСББ каждый день ходит крутит краны. Платежки ощутимо на 10-20% ниже такого же соседнего жековского дома.
Естетственно, если дом утеплить, а подачу тепла не уменьшать, то люди откроют окна.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:33
Faceless написав: UA написав: Faceless написав:
Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться
При учетке 25%?
Даже не знаю как вам ответить.
Давайте лучше ссылки на продажу Галактики по довоенным ценам
Все надто зарегульовано, тому ставки стримуватимуть.
В 2015 облікова була ще вища. Ставок рівня облікової багато тоді бачили?
Так, у Приваті були безаподаткові. Чистими відсотків 25% було. Тоді такі ставки були нормою, а більш ризикові банчики до 30 давали в гривні. У валюті ставки були, як зараз в гривні, а може й більше.
+ вигадували всілякі акції, коли повертали суму сплачену за комуналку, якщо відкр. депозит. Декілька фондів у БС дозволяли жити лише на відсотки.
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