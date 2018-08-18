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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:31
Bolt написав:
У нас в ОСББ утепление по комплексной программе закончилось тем, что на каждую квартиру повешали
кредит до 27тыс грн.(Типа 30% от всей суммы) И несмотря на, то что к зиму утеплено были около 75%, дома, платёжки приходили приблизительно такие же как позапрошлую зиму. Хотя теоретически должны были бы быть меньше. Глава ОСББ морозится, что мол термовентили не установили, поэтому нет экономим. Понятно, что киздеж. По факту бабло распилили.Посмотрим, что будет следующей зимой.
а почему повешали? ОСББ - это ваше обьеденение, вы сами приняли.
airmax78 написав:
Автоматика теплопункта - это одно из главных мероприятий по повышению энергоэффективности дома - без этого все остальное тоже большого смысла не имеет.
у нас за неимением высокотехнологического оборудования придворный сантехник ОСББ каждый день ходит крутит краны. Платежки ощутимо на 10-20% ниже такого же соседнего жековского дома.
Естетственно, если дом утеплить, а подачу тепла не уменьшать, то люди откроют окна.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:33
Faceless написав: UA написав: Faceless написав:
Але я сумніваюся що депозити навіть до 20% підіймуться
При учетке 25%?
Даже не знаю как вам ответить.
Давайте лучше ссылки на продажу Галактики по довоенным ценам
Все надто зарегульовано, тому ставки стримуватимуть.
В 2015 облікова була ще вища. Ставок рівня облікової багато тоді бачили?
Так, у Приваті були безаподаткові. Чистими відсотків 25% було. Тоді такі ставки були нормою, а більш ризикові банчики до 30 давали в гривні. У валюті ставки були, як зараз в гривні, а може й більше.
+ вигадували всілякі акції, коли повертали суму сплачену за комуналку, якщо відкр. депозит. Декілька фондів у БС дозволяли жити лише на відсотки.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:04
Клиент_ написав: Faceless написав:
Все надто зарегульовано, тому ставки стримуватимуть.
В 2015 облікова була ще вища. Ставок рівня облікової багато тоді бачили?
Так, у Приваті були безаподаткові. Чистими відсотків 25% було. Тоді такі ставки були нормою, а більш ризикові банчики до 30 давали в гривні. У валюті ставки були, як зараз в гривні, а може й більше.
+ вигадували всілякі акції, коли повертали суму сплачену за комуналку, якщо відкр. депозит. Декілька фондів у БС дозволяли жити лише на відсотки.
В 2015 облікова була 30%, але я не пригадаю (чи не цікавився такими шарагами) щоб давали стільки по депо. Індекс був нижче 25%.
Наразі облікова нижче ніж тоді, Приват державний, банків загалом менше, пікнічків не буде. Може, окремі і видадуть ставки по депо 20%,але загалом буде нижче
От вже 18% є. Але ж то фінансові маргінали
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:14
Олежан написав:
реклама на кабинчике: установка кондиционера от 2700(по факту все 3500)в прошлом году ставил за 1000
короче, если иметь шиномонтаж + уметь устанавливать кондеи, $5000 в месяц круглый год как с куста
У тебя в школе погоняло было Балабол?
В прошлом году сам ставил кондей
трасса 3,5 метра
Медь, кронштейны, крепеж, дренаж, утеплитель, тефлон, проводка обошлись около 1800 грн.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:26
Клиент_ написав:
Так, у Приваті були безаподаткові. Чистими відсотків 25% було. Тоді такі ставки були нормою, а більш ризикові банчики до 30 давали в гривні. У валюті ставки були, як зараз в гривні, а може й більше.
+ вигадували всілякі акції, коли повертали суму сплачену за комуналку, якщо відкр. депозит. Декілька фондів у БС дозволяли жити лише на відсотки.
було-було.
Депозити майя
Самый крупный банк не устает рекламировать свои вклады. В ТВ и наружной рекламе сообщение у них одно — 25% в гривне, 13% — в валюте.
Міха чистими на карту НСМЕП давав 24%, на депо 26%.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:40
UA написав: Олежан написав:
реклама на кабинчике: установка кондиционера от 2700(по факту все 3500)в прошлом году ставил за 1000
короче, если иметь шиномонтаж + уметь устанавливать кондеи, $5000 в месяц круглый год как с куста
У тебя в школе погоняло было Балабол?
В прошлом году сам ставил кондей
трасса 3,5 метра
Медь, кронштейны, крепеж, дренаж, утеплитель, тефлон, проводка обошлись около 1800 грн.
Балон с фреоном, и вакууматор имеется?
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Bolt
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:43
Фидо-60%. Было 3 аккаунта.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:48
UA написав: Олежан написав:
реклама на кабинчике: установка кондиционера от 2700(по факту все 3500)в прошлом году ставил за 1000
короче, если иметь шиномонтаж + уметь устанавливать кондеи, $5000 в месяц круглый год как с куста
У тебя в школе погоняло было Балабол?
В прошлом году сам ставил кондей
трасса 3,5 метра
Медь, кронштейны, крепеж, дренаж, утеплитель, тефлон, проводка обошлись около 1800 грн.
Закладная под кондиционер 9м +дренаж в канализацию 3-5м. Со штроблением, частично в бетоне и газоблоке -4500 за все. Пылесос на штроборез.
Прораб мин 10% заработал.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:14
Bolt написав: UA написав: Олежан написав:
реклама на кабинчике: установка кондиционера от 2700(по факту все 3500)в прошлом году ставил за 1000
короче, если иметь шиномонтаж + уметь устанавливать кондеи, $5000 в месяц круглый год как с куста
У тебя в школе погоняло было Балабол?
В прошлом году сам ставил кондей
трасса 3,5 метра
Медь, кронштейны, крепеж, дренаж, утеплитель, тефлон, проводка обошлись около 1800 грн.
Балон с фреоном, и вакууматор имеется?
В новых кондеях фреон заправлен.
двухступенчатый вакууматор и развальцовки беру в пользование у знакомого ветиляционщика.
Заипали рукожопые монтажники кондиционеров. Примерно в трети случаев утечки фреона в первый год эксплуатации. Это при том, что я не торгуюсь и не беру самых дешевых вообще без вакууматора.
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