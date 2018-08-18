И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:33
Ликбез по учетной ставке от Охрименко:
И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%
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