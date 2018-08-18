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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9906990799089909

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 16
1. Не вище 500
13%
2
2. 501 - 700
13%
2
3. 701 - 900
25%
4
4. 901 - 1000
25%
4
5. 1001 - 1200
13%
2
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:33

Ликбез по учетной ставке от Охрименко: https://youtu.be/Lbmfhc951aw

И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%
Ромасик
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  #<1 ... 9906990799089909
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