Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))
Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.
2008 і 2014 - їх нічому не навчили.
А 2022 - набагато гірший і важчий.
Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет. Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.
Слава Богу будет если недвига, которой владеешь, сохранится физически и сохранится инфраструктура по которой к ней будет подаваться вода, тепло и электричество. И эти воду, тепло и электричество будут в нее подавать. О большем сейчас мечтать - грех. На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.
Максим, не только лишь все сможет пережить зиму без отопления в сделанном ремонте. Что-то "пожелтеет и отвалится" раньше срока. Сырость, мороз.