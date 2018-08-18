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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9907990899099910>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 18
1. Не вище 500
11%
2
2. 501 - 700
11%
2
3. 701 - 900
22%
4
4. 901 - 1000
28%
5
5. 1001 - 1200
17%
3
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:33

Ликбез по учетной ставке от Охрименко: https://youtu.be/Lbmfhc951aw

И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%

  BIGor написав:Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.

ставка виртуальная, но овгз реальные.
напомнили, что забыл сказать: строительный бум последних годов начался после снижения %% на овгз. До этого было... дно КРЖН?
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 04 чер, 2022 07:13, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:Ликбез по учетной ставке от Охрименко: https://youtu.be/Lbmfhc951aw

И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%
Теж мені знайшли експерта
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 05:22

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ромасик написав:Ликбез по учетной ставке от Охрименко: https://youtu.be/Lbmfhc951aw

Ехххххх, а я тільки-но наважився наступну свою зарплату/премію конвертувати в долярчики пА35,ХХ - а воно он як, Міхалич!© :D

От тепер сиди-гадай, на якому рівні ловити курс, щоб хоч трохи "розкласти по різних кошиках".
А то я(крім бетона) на 100% в #самійкрасивій! :D

п.с.
Про успіхи на фронті - не запитуйте, так як все написав тут
Валютный рынок в контексте ДС
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 06:06

  UA написав:
  BIGor написав:
  prosecutor написав:Такая ставка убьет экономику. Цены на недвигу будут снижаться, но покупать не будут. Толку от того снижения соответственно никакого. Тяжелые нас ждут времена...

Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.

Ставка как раз реальная величина, а вот КРЖН объект виртуальный, сильно зависимый от настроений населения.
Период Понты дороже денег закончился, начался период деньги дороже понтов.



Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 06:12

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  Frant написав:Я сподіваюсь, що пани Аеромакс, Фейслес та інші любителі трьохсортирних квартир 150 м2 на три персони - прочитали ваше повідомлення))))

Вони навіть не здогадуються, що через пару років ціни Кржн впадуть вдвічі.

2008 і 2014 - їх нічому не навчили.

А 2022 - набагато гірший і важчий.

Я не сомневаюсь, что догадываются. И даже предполагают, что не в 2, а в 3 раза упадет.
Но это все неприятные догадки и режут по сердцу ножом. Гораздо приятнее найти на ОЛХ какое-нибудь дурное объявление с прошлогодней ценой и приложить его как бальзам на душу.

Слава Богу будет если недвига, которой владеешь, сохранится физически и сохранится инфраструктура по которой к ней будет подаваться вода, тепло и электричество. И эти воду, тепло и электричество будут в нее подавать. О большем сейчас мечтать - грех. На счет тепла в сезоне 2022-2023 у меня огромные сомнения. Гигантские просто.


Максим, не только лишь все сможет пережить зиму без отопления в сделанном ремонте.
Что-то "пожелтеет и отвалится" раньше срока.
Сырость, мороз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 06:59

  Faceless написав:Теж мені знайшли експерта

вы безусловно лучше, но за неимением ваших комментариев, приходится цитировать дилетантов.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:06

  Успіх написав:От тепер сиди-гадай, на якому рівні ловити курс, щоб хоч трохи "розкласти по різних кошиках".
А то я(крім бетона) на 100% в # ̶с̶а̶м̶і̶й̶к̶р̶а̶с̶и̶в̶і̶й̶! :D

куди душа лежить. Всеодно не вгадаєте :mrgreen:
А найгарніша зараз явно виглядає краще сірого сумовитого бетону.
Та і вам там з 0 видніше, куди вітер дує)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:17

  rjkz написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.

Ставка как раз реальная величина, а вот КРЖН объект виртуальный, сильно зависимый от настроений населения.
Период Понты дороже денег закончился, начался период деньги дороже понтов.



Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж-па только начинается.

Це треба розуміти.
Багато переселенців, безробітних.
Людям треба виживати.
Війна продовжується.

Збережень у більшості населення не буде.
Все витрачається на продукти, одяг, комуналку.
Часи, коли небагата пі.дота кілька разів на рік літала "відпочивати" в Єгипет - пройшли!

Заощаджень буде все меньше.
Тому ціни Кржн каменем полетять вниз.
Особливо аеродроми з трьома сортирами, десь в пригородах.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:29

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Теж мені знайшли експерта

вы безусловно лучше, но за неимением ваших комментариев, приходится цитировать дилетантов.


Люблю тонкий троллинг :D
Модер не в теме по многим вещам.
Помню подловил что даже не знает что были запреты на изятия недвиги в просроченных валютных заемщиков, хотя запрет уже действовал несколько лет и был огромный навес недвиги которая выступала обеспечениям валютным кредитам.

Кстати сколько уже выплыло неработающих кредитов по системе ? Кто-то видел инфо ?
Опять вал недвиги на рынке проблемных заемщиков ?
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:30

Що робити з бетоном? - цікава кожна думка!

  Ромасик написав:А найгарніша зараз явно виглядає краще сірого сумовитого бетону.

То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
  Ромасик написав:Та і вам там з 0 видніше, куди вітер дує

А вітер дує в напрямку нашої перемоги!👍 ;)
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