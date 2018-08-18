у вас хорошая память что не свойственно местному бомонду.
Истерика с "тыжнями боли" действительно началась после оскорбительных ставок по депо.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 08:40
у вас хорошая память что не свойственно местному бомонду.
Истерика с "тыжнями боли" действительно началась после оскорбительных ставок по депо.
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:54
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:59
3-я заповедь Трибеки - в квартиру под сдачу - стиралка только бу с ОЛХ.
Додано: Суб 04 чер, 2022 09:14
[quote="5441675:Ромасик"]Ликбез по учетной ставке от Охрименко:
И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%
[quote="5441234:BIGor"]Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.[/quote]
ставка виртуальная, но овгз реальные.
напомнили, что забыл сказать: строительный бум последних годов начался после снижения %% на овгз. До этого было... дно КРЖН?[/quote]
Если ты уже заварился по 10% то смысл ждать 25?)))
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