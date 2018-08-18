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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9907990899099910

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.9 5 18
1. Не вище 500
11%
2
2. 501 - 700
11%
2
3. 701 - 900
22%
4
4. 901 - 1000
28%
5
5. 1001 - 1200
17%
3
6. 1201 - 1500
0
0
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:40

  Ромасик написав:ставка виртуальная, но овгз реальные.
напомнили, что забыл сказать: строительный бум последних годов начался после снижения %% на овгз. До этого было... дно КРЖН?

у вас хорошая память что не свойственно местному бомонду.
Истерика с "тыжнями боли" действительно началась после оскорбительных ставок по депо.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:54

  rjkz написав:Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.

Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?

Дивлячись по чому купили і по чому можна здавати - порахуйте дохідність на найближчі 10 років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:59

  UA написав:
  rjkz написав:Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.

Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)

3-я заповедь Трибеки - в квартиру под сдачу - стиралка только бу с ОЛХ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:14

[quote="5441675:Ромасик"]Ликбез по учетной ставке от Охрименко: https://youtu.be/Lbmfhc951aw

И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%

[quote="5441234:BIGor"]Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.[/quote]
ставка виртуальная, но овгз реальные.
напомнили, что забыл сказать: строительный бум последних годов начался после снижения %% на овгз. До этого было... дно КРЖН?[/quote]

Если ты уже заварился по 10% то смысл ждать 25?)))
Олежан
 
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