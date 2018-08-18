Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И выводы от меня: заходить в недвигу смысла нет при такой высокой ставке. А пересидеть в овгз к следующему лету - самое то. Что я и делаю, правда затарился по 10-11%. Жду 25%
[quote="5441234:BIGor"]Вообще непонимаю, как какая-то виртуальная ставка имеет дело к КРЖН, может так же как и официальный курс доллара 29,25.[/quote] ставка виртуальная, но овгз реальные. напомнили, что забыл сказать: строительный бум последних годов начался после снижения %% на овгз. До этого было... дно КРЖН?[/quote]
Если ты уже заварился по 10% то смысл ждать 25?)))
вы безусловно лучше, но за неимением ваших комментариев, приходится цитировать дилетантов.
Люблю тонкий троллинг Модер не в теме по многим вещам. Помню подловил что даже не знает что были запреты на изятия недвиги в просроченных валютных заемщиков, хотя запрет уже действовал несколько лет и был огромный навес недвиги которая выступала обеспечениям валютным кредитам.
Кстати сколько уже выплыло неработающих кредитов по системе ? Кто-то видел инфо ? Опять вал недвиги на рынке проблемных заемщиков ?
Нашв місцеві "експерти" зазвичай працюють у відділах продаж новобуду. Тому страшно далекі вони від народу і від реальності.
Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли і обов'язково з гардеробною.
airmax78 написав:Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
airmax78 написав:. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
asin написав:аналогично.
Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие. Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)
Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."
Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.