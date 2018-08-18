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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:54
rjkz написав:
Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
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Додано: Суб 04 чер, 2022 08:57
Успіх написав:
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
Дивлячись по чому купили і по чому можна здавати - порахуйте дохідність на найближчі 10 років.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 08:59
UA написав: rjkz написав:
Угу.
Возвращаются времена, когда дорогие объекты будут в аренде конкурировать ценой с дешевыми. Но амортизация по деньгам - космос.
Ж. только начинается.
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
3-я заповедь Трибеки - в квартиру под сдачу - стиралка только бу с ОЛХ.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:08
Олежан
Я в прошлом году ставил за 3000, еле нашёл за такую цену и больше недели ждать пришлось.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:12
BIGor беру все новое, оплата частями или рассрочка, оплачиваю с арендных платежей. Да и гарантия есть.
Один раз брал бу, не понравилось
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Додано: Суб 04 чер, 2022 10:14
С текущими ценами строй материалов, запуск новых объект для меня нецелесообразен. Пока заканчиваю там где высокая степень готовности и всё. Надеюсь временно
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Додано: Суб 04 чер, 2022 11:24
Faceless написав:А якщо говорити про комфорт загалом, я досі вважаю
, що для 1к це площа від 50м2, з нормальних розмірів кімнатою, кухнею (можливо студією, тоді це дехто називає двушкою), не тісним санвузлом, бажано гардеробною і лоджією/балконом. А 2к - десь 90м, все те саме, але два санвузли
і обов'язково з гардеробною.
airmax78 написав:
Я бы и в однушках делал 2 санузла. В однушке можно один полноценный, а один только с унитазом и раковиной. Но уже в 2ке 2 полноценных санузла из э маст
. В трешке может быть и 3. Но два это абсолютный минимум.
airmax78 написав:
. Это совсем другой уровень комфорта. После этого квартира с одним санузлом уже кажется неполноценной.
asin написав:аналогично
.
Вы сломали мне психику. Я потерял душевное равновесие.
Ведь я привык перестраховываться - два абсолютно разноплановых мелких бизнеса(если рухнет один, то не даст упасть ниже плинтуса второй), есть квартира в другом городе(на случай если разбомбят тут), в гараже стоит вторая машина с полным баком(если вдруг сломалась основная или вообще нет бензина нигде), два телефона с собой(не потому что две сим, а на случай разряда и невозможности зарядить) и еще много чего дублирую, даже в кармане сумки зашита запасная зажигалка(если про..бал все остальные, а огонь срочно надо)
Второй день хожу сам не свой, стою на светофоре, уже зеленый загорелся, сзади уже сигналят, а у меня в голове крутится:
"Как же так? На форуме как минимум троим, достаточно уважаемым людям, надо больше одного санузла в двушке(!!!).Что со мной не так? Почему мне хватает одного санузла и никогда не хотелось больше? Три человека не могут же ошибаться..."
Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали.
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Damien
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:06
Хомякоид написав: Ромасик написав: Faceless написав:
Теж мені знайшли експерта
вы безусловно лучше, но за неимением ваших комментариев, приходится цитировать дилетантов.
Люблю тонкий троллинг
Модер не в теме по многим вещам.
Помню подловил что даже не знает что были запреты на изятия недвиги в просроченных валютных заемщиков, хотя запрет уже действовал несколько лет и был огромный навес недвиги которая выступала обеспечениям валютным кредитам.
Кстати сколько уже выплыло неработающих кредитов по системе ? Кто-то видел инфо ?
Опять вал недвиги на рынке проблемных заемщиков ?
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба
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Faceless
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:11
Faceless написав:
Звісно, є чимало тем, в яких я не розбираюся, але про відчуження нерухомості брехати не треба
Я цю розмову добре памятаю, 2015 або 2016 рік.
Мені ще було дивно що люди тисячі сторінок про нерухомість накатали а таких простих речей не знали.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:14
BIGor написав: Успіх написав:
То читаючи цю гілку - я правильно зрозумів, що краще свій бетон(звичайно після здачі в експлуатацію/обіцяють на осінь) здати в оренду, зробивши мінімальний ремонт, ніж його продати?
Дивлячись по чому купили і по чому можна здавати - порахуйте дохідність на найближчі 10 років.
Ну, нагадаю - я купив смар-квартиру(27м2) за 16К(курс на той момент був 28) що = 450Кгрн
А от по чому можна здати - ще хз, так як першу чергу тільки но "от-от" мають здати))? (а здачу моєї черги відтермінували на 3міс. до осені)
UA написав:
Всегда считал, что лордизм это бизнес для людей способных эффективно обслуживать свою недвижимость. Остальные это чистильщики обуви (особенно зашедшие в арендную недвижимость после 2019 года)
То от порадьте - запускати мені з Нового року "чистку взуття", чи продати той "бізнес"?
budmix_org написав:
С текущими ценами строй материалов, запуск новых объект для меня нецелесообразен. Пока заканчиваю там где высокая степень готовности и всё. Надеюсь временно
А що з новими об'єктами - продавати, чи все ж таки запускати?(гляньте мою ситуацію вище)
Damien написав:
Только отошел от травмы, нанесенной непониманием целесообразности наличия "плинтусов скрытого монтажа"(R) и тут новый удар, откуда не ждали
Ехххххх.... отак би на тиждень на вогневу тих поціновувачів прихованих плінтусів, прихованих/вмонтованих витяжок в стільниці і по два унітази прихованого монтажу в кожну спальню.... - то їх би зразу попустило і вони б ходили легко ср@ти під корчі/дерева, чи в сільський туалет з дощечок)))
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